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涂毓麟获封「马国明2.0」 《风华背后》与朱茵演母子：好女神嘅感觉

影视圈
更新时间：12:15 2026-04-12 HKT
发布时间：12:15 2026-04-12 HKT

涂毓麟（Oscar)昨日（11日）到湾仔演艺学院出席呀「2026 香港芭蕾舞团筹款晚会」。Oscar早前在TVB剧集《卧底娇娃》演出，指其天然呆表情被网民封「马国明2.0」，他直言以前参加《全民造星》时亦指似马国明的天然呆，他说：「去年播出《执法者们》，我有同马明同场，都有同佢讲，我都好开心。我自己系睇TVB剧成长，都好钟意睇马国明嘅戏，既然大家觉得我系马明老师嘅2.0，我就好好地学习佢嘅长处同优点。」

涂毓麟指朱茵是好好的导师

谈到早前有份参与由朱茵、蔡少芬（Ada)、汪明荃、黄宗泽等主演的剧集《风华背后》拍摄，Oscar直言十分开心：「呢套剧拍得非常开心，我系第一次见一个非常完整嘅角色，同埋好开心有个咁有爱嘅剧组，我哋成Team人上个月都有约出嚟食饭。之前John哥（姜大卫）同Ada姐姐（蔡少芬）都约过食饭，所以好开心可以见到大家。」剧中跟「一代女神」朱茵演母子的他，被问到觉得真人跟过往电影中有否分别？他说：「我觉得朱茵姐姐作品好仙女好女神嘅感觉，太过容易被外貌吸引住，所以当时冇乜留意，今次可以同戏中妈咪合作，喺佢身上学到好多嘢。朱茵有同我倾偈，可能有时我演得未够放，会提议我多看电影吸收，觉得佢系一个好好嘅导师。」他在剧中与林恺铃扮演姊弟，两人同场甫见面时，即互相以「家姐、细佬」打招呼。

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