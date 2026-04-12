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给十九岁的我丨卷参展风波宣布退出远东电影节 发行商高先电影保留法律权利

影视圈
更新时间：11:46 2026-04-12 HKT
发布时间：11:46 2026-04-12 HKT

备受争议的纪录片《给十九岁的我》原拟赴《第28届意大利乌甸尼远东电影节》放映，近日却闹出未获校方授权，与导演张婉婷各执一词，陷「罗生门」风波。发行商高先电影今日（12日）宣布，鉴于近日事态发展，决定不会安排该片参展。

《给十九岁的我》陷「罗生门」

负责发行纪录片《给十九岁的我》的高先电影（GoldenScene）宣布，已决定不会安排电影参展。高先电影称对此深感遗憾，并保留一切法律权利，以维护公司声誉及权益。

意大利乌甸尼远东电影节于4月24日至5月2日举行，据电影节公布的片单，《给十九岁的我》以特别放映类别入围「非竞赛单元」，并在电影节期间放映，导演张婉婷及团队成员原定届时出席。

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《给十九岁的我》争议各执一词

《给十九岁的我》至少两名片中主角，先后公开表示不同意电影以任何形式公映。「阿佘」指曾明确向校方反对参展，但仍从新闻报道才得知电影将会上映，令她对制作团队「极度失望」。「阿聆」好友、英华旧生恭心在社交平台发长文，直斥导演张婉婷的拍摄手法，认为导演利用剪接权，将同学的私密生活强行塞入其预设的剧本中。

作为《给十九岁的我》版权持有者，英华女学校随后发表声明，指在未得主要拍摄者一致同意前，不会同意《给十九岁的我》任何形式的放映，且从未授权《给十九岁的我》于远东电影节放映。

相关阅读：给十九岁的我丨张婉婷发公开信反击「未授权」内幕 斥英华女校「讲大话」 强调阿佘曾签同意书

电影发行商高先电影及导演张婉婷与制作团队，却对校方的说法提出质疑。高先电影日前发声明反驳，指根据发行合约，校方已授权公司作国际发行，并安排电影参与国际影展。张婉婷团队亦发出公开信，对校方「公然对社会讲大话」感到非常震惊，指曾与校方高层会面，对方当时并无反对参展。

《给十九岁的我》曾上映四天

《给十九岁的我》自2023年2月在香港公映以来，争议不断。 当时片中主角之一的「阿聆」发表万字长文，控诉校方及导演张婉婷未理会其反对，坚持让电影公映，引发社会对拍摄伦理及学生私隐的广泛关注。事件更牵涉香港单车运动员李慧诗，她指控电影未经她同意便使用其访问片段。最终《给十九岁的我》在上映仅四天后便宣布暂停公映。

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