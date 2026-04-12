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何超莲迎结婚三周年高调放闪 晒窦骁「视角」甜蜜赏樱破婚变传闻

影视圈
更新时间：14:00 2026-04-12 HKT
发布时间：14:00 2026-04-12 HKT

赌王千金何超莲与内地男星窦骁4月18日迎来结婚3周年，早年因互动减少，一度传出婚变消息，何超莲与老公窦骁最终要以行动辟谣。何超莲近日在社交平台分享与窦骁赏樱的照片，大晒老公视角放闪。

何超莲享受二人世界

何超莲近日在IG分享新相，见到她与窦骁趁樱花盛开的季节，享受二人世界。最引人注目的是，一张何超莲与窦骁在樱花小径漫步的背影照。在阳光和樱花树的映衬下，何超莲与窦骁并肩而行，步伐一致，画面温馨而浪漫。

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何超莲又分享两张老公视角，以樱花为背景，头戴啡色鸭舌帽的何超莲，穿上同色系针织衫，在盛开的白色樱花树下嘟嘴，又举起「手指爱心」，表情俏皮可爱。另一张照片则捕捉何超莲望住粉色樱花，露出浅浅微笑的侧脸，画面唯美又充满爱意。

窦骁拍何超莲技术获赞

不少网民见到何超莲罕有分享与老公的合照，留言大赞：「俊男美女」、「人比花娇」、「浪漫唯美」，又有网民羡慕留言：「小俩口感情非常好，只羡鸳鸯不羡仙。窦骁照顾老婆，照顾的很好喔」，又赞窦骁的拍照技术，并感谢二人分享甜蜜的旅游照。

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