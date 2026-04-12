「六师弟」林子聪豪宅曝光 大露台拥马场景方便观赛 宽敞客厅放满子女跳舞比赛奖杯

49岁的林子聪，凭电影《少林足球》中「六师弟」一角深入民心，近年除了当演员外，也当上了导演。近日他拍片分享家居环境，一个舒适宽敞的四房单位，放满了子女在跳舞比赛赢得的奖杯奖牌，而最特别是可以在大露台直接睇到沙田马场，林子聪更拿著望远镜示范睇比赛，对不少马迷来说，无疑是最佳安乐窝。

林子聪豪宅拥马场景可随时观赛

林子聪与任职芭蕾舞导师的老婆Christy结婚14年，育有一子一女，家庭生活幸福美满。他的家居环境，亦会优先迁就小朋友生活。近日林子聪拍片带网民参观他的寓所。影片一开始，林子聪便幽默地澄清：「大家不要再说我在香港住什么豪宅别墅了！」林子聪的单位客饭厅布局分明，空间感十足。饭厅摆放了一张厚实的木制餐桌，简约而温馨，旁边的置物架则堆满了零食，充满生活气息。客厅则更为宽敞，铺设了温润的木地板，而落地玻璃窗采光度十足，将窗外开扬的景致尽收眼底，在露台前，直接可以看到沙田马场，让他可以安坐家中「观赛」。

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林子聪一家四口连工人住1700呎单位

林子聪的家居设计以实用为主，厨房虽然是狭长形，但设备齐全，他自豪地称之为「最爱的厨房」，更配备了两个大雪柜。家居布置的另一焦点，是摆放在客厅的钢琴，琴顶放满了子女跳舞比赛的奖杯奖牌，令林子聪觉得颇为自豪，笑容满脸。林子聪表示自己的家居并非豪宅，但全屋共有四间房，包括主人房、儿女各有一房以及一间工人房，目测有1,700呎以上，一家四口加上工人，有足够活动空间。

周星驰爱将林子聪内地拍戏揾食

林子聪是周星驰爱将，合作过《少林足球》、《功夫》、《长江7号》等，其后他在不少电影作品中亮相，包括《爱君如梦》、《老鼠爱上猫》、《三更之困电梯》。除了幕前演出，近年他更当上了导演，曾执导电影《得闲饮茶》、《状王之王》等，在内地发展不俗。

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林子聪子女于跳舞比赛屡获奖项