83岁仙杜拉罕有近照曝光 维持金发潮look状态惊人 曾患乳癌23年于家中跌倒

在60年代女团始祖、有「鬼马歌后」之称的仙杜拉（Sandra）自从1994年移居加拿大温哥华生活后，甚少返港演出，但依然不少关于她的近况流出，仙杜拉在2003年患上乳癌，当时切除左边乳房以维持生命，但仙杜拉积极乐观抗癌，康复后未有放弃歌唱事业。到了2023年底曾于加拿大温哥华的家中不慎跌倒，一度引起外界担忧。

仙杜拉近年可谓返老还童

即将83岁的仙杜拉近年可谓返老还童，状态与真实年龄一点都不相符，日前其好友在社交平台贴上与仙杜拉和《欢乐今宵》台柱刘雅丽的合照，虽然仙杜拉比刘雅丽还要年长12年，但看起来感觉相距不大，逆龄成长的仙杜拉状态相当好，精神饱满，笑容可掬。日前资深传媒人汪曼玲在社交平台贴上仙杜拉庆祝生日的相片，久违了的仙杜拉一贯前卫打扮，脸上未有留有太多岁月痕迹，状态非常好，并且精神奕奕、笑容可掬。

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仙杜拉状态依然很前卫

刘雅丽自从在60岁生日决定离婚后，周游列国享受人生，闲时与朋友聚会谈天地，近日刘雅丽在温哥华与仙杜拉聚会，同行友人贴上合照并说：「难得EYT刘雅丽从Vegas飞来温哥华，今晚好友席间有聊不完的旧情与新事，难得一聚，不虚此行！」久违了的仙杜拉状态依然很前卫，当日以一头抢眼的「金顶」短发，配上一副玩味十足的橙色圆框眼镜，在衣著配搭上，仙杜拉亦巧花心思，穿上蓝色抓毛绒外套外搭米白色羽绒背心，既保暖又不失层次感，时尚触觉绝不逊于年轻人，最令人惊讶是其「冻龄」外貌与内心散发的活力，眼神相当精灵，精神状态极佳，完全不像年过八旬的妇人。

仙杜拉积极乐观曾有患癌经历

仙杜拉向来给予人一种积极乐观的感觉，但事实上她曾有不少经历，2003年发现患上乳癌，她曾访问上表示：「我本身系两年检查一次，𠮶次好好彩，验到左边有一个初期得好紧要𠮶种，唔使做化疗、电疗，医生话畀两个选择，一系做化疗，一系做手术，咁我第一时间谂不如割晒佢，之后专科都我系好明智嘅选择。」完成手术后，不少人都关心她，本来医生问是否需要安排心理医生，不过仙杜拉拒绝了：「开唔开心系睇你自己，我冇担心过，个天畀几多系有佢嘅原因。」仙杜拉连义乳都未重建：「我觉得唔使，我又冇老公，反而提议大家预防胜于治疗，最少两年验一次，如果唔开心，有烦恼，𠮶啲病魔会跟住你。如果做人正面，乜嘢都好快走，所以一定要笑。」

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