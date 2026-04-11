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CHILL CLUB25/26｜MIRROR队长Lokman因病缺席 姜涛晕车浪提前离场 Ian与旧爱Amy Lo同场零交流 Anson Lo面对「特权」传闻 : 得啖笑

影视圈
更新时间：19:15 2026-04-11 HKT
发布时间：19:15 2026-04-11 HKT

《CHILL CLUB推介榜 年度推介25/26》将于5月3日假亚洲博览馆举行，一众歌手到时将争夺16个奖项，本年度歌曲奖赛制将全面革新，不再以音乐风格划分奖项，改设「CHILL CLUB年度歌曲奖」及「CHILL CLUB年度之歌」，由本地和海外专业音乐人组成国际专业评审团从入围名单中选出，经投票选出的头10强歌曲中，票数最高的1首歌将成为「年度之歌」，余下9首则获颁「年度歌曲奖」。

ERROR成员入围竟全员缺席

颁奖礼于今日（11日）在沙田举行记者会，过百歌手出席，包括MIRROR、COLLAR、李幸倪、冯允谦、云浩影、许廷铿、ZPOT、ROVER、陈凯咏、林恺铃、方皓玟等，过千粉丝站满商场，当MIRROR压轴现身时，即惹来全场尖叫，当中又以姜涛和卢瀚霆粉丝最多，场面热闹。ERROR未有入围组合奖，即使成员之一郭嘉骏和梁业入围个人奖项，亦全员缺席记者会。一众歌手分批在台上拉票，当「年度组合」入围者上台拉票时，COLLAR不断多谢师兄MIRROR，IdG Bubbles拉票时，前排的MIRROR即有风度地让开，而MIRROR由AK（江𤒹生）代表拉票，称今年少出团歌，但年尾有演唱会，呼吁大家多多支持。AK在「年度男歌手」拉票环节时笑言很少上《CHILL CLUB》，指自己只是路过，对其他歌手无威胁，更乘机为新戏《我们不是什么》宣传。

AK笑姜涛在后台呕

MIRROR的Lokman（杨乐文）因病缺席记者会，姜涛亦因晕车浪不适在活动后离开，最终只有10子接受访问，AK更拿姜涛开玩笑，笑他正在后台呕，又说大家近来正为团歌排舞，新歌MV亦很快面世。讲到张敬轩近日在社交平台上取消追踪过千「朋友」，包括王菀之、容祖儿、陈卓贤等，惹网民热议，陈卓贤表示不知此事，透露与张敬轩间中会倾偈，认为网络世界的事不需要放得太大，把注意力放在工作和生活上更重要。问到可会担心张敬轩的情况？陈卓贤表示稍后会联络他关心，「这是他个人的决定，社交媒体是他自己经营，他有权做自己想做的事，大家不用去猜测，亦不需要告诉他要如何去做。」讲到他与旧爱Amy Lo同场，他表示因太多人没打招呼，坦言有听过她的歌，觉得几好听，有没有合唱机会要看公司。陈卓贤有7个入围奖项，他表示没特别去想得奖与否，最重要是粉丝喜欢他的作品。至于仍被关注的吕爵安亦表示不知情，平时与张敬轩也很少联络，不清楚发生甚么事。有指姜涛是临时决定出席活动，AK表示他有来就行，不用猜测过程，最重要是结果，问到他们几时知道要出席记者会？他表示不能张扬公司决定。

卢瀚霆以平常心对奖项

每次举行颁奖礼前夕，总会有与卢瀚霆有关的不利传言，他表示没有留意，入行8年一直本住做好自己音乐的宗旨，而且每年都总会有相关传言，笑指求其开一个帐号也可以以「传闻」发言，「任何人都可以讲谣言，信的人会信，不信的人就不会信，人可自由选择点做点谂，我不会反对，也不会stop大家散播谣言，我清白的，做好艺人的本份。（被指有特权会生气？）不会，得啖笑，每年都会讲呢啲，已经习惯，无感觉。」又说每次都是以平常心对待颁奖礼，做音乐并不是向奖项出发，问他可觉得今年的男歌手奖又是他和姜涛之争？他表示不知道，每年都不同，都是平常心。今年设立两个由颁奖礼现场观众投票的奖项，问到他们可会呼吁更多粉丝入场，增加得奖机会？卢瀚霆表示不会刻意叫粉丝入场，相信他们入场都是想支持自己的偶像，讲到他早前在见面祭中与粉丝玩通宵，他表示人数众多，有数得计，他是尽力去做答谢每位支持他的粉丝，希望每一位入场的粉丝都开开心心。

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