黄建东评论女星Lana Condor胸部：明白点解女性内衣店长做长有 失言遭批评 急删文道歉

44岁的TVB艺人黄建东，近年凭借搞笑形象成功入屋，但日前却因在Threads上一则帖文引发轩然大波。他分享了美籍越南裔演员Lana Condor的相片，并写下争议性言论。Lana Condor因主演Netflix大热电影系列《爱的过去进行式》（To All the Boys I've Loved Before）而广为人知，在全球拥有极高人气。黄建东在帖文中写道：「睇完呢张相，我就明白点解女性内衣店长做长有。原来真系好紧要」，被网民质疑暗讽女方胸型，此举被视为公然的「Body Shame」（身材羞辱）。作为公众人物，此番言论随即点燃网民怒火，批评他毫不尊重女性，事件演变成一场公关灾难，他亦立即发文道歉。

黄建东言论引网民怒轰火速道歉

事件曝光后，尽管黄建东迅速删除帖文，但相关截图已在网络上疯传。网民的批评声浪持续发酵，纷纷涌入其社交平台留言，直斥其为「典型恶男」、「无聊当有趣」，并质疑他有何资格随意评论女性身材。面对排山倒海的负评，黄建东当晚即公开发表道歉声明，表示自己的言论并不恰当，承认「表达方式不当且缺乏敏感度」，并强调自己绝无意冒犯或不尊重女性。他更提及自己也同样面对身型困扰，绝不会对他人作出「Body Shame」。

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黄建东搞笑形象受打击

虽然黄建东公开道歉，但部分网民似乎并不买账，认为他是「俾人闹先知道道歉」，诚意备受质疑，留言区依旧充满批评。此次风波，让这位凭借在《正义女神》等剧集积累了不少观众缘的「香港先生」，其多年经营的亲民搞笑形象受到打击。

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