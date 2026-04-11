MIRROR演唱会摄影师被揭耍阴招？偷关行家摄影机「断正」遭围插：终于等到个天收佢

对于一个歌手而言，举行演唱会是演艺生涯不可缺少的一件事，为了记低这个难忘的回忆，演唱会摄影师当然相当重要，亦因为这个原因，这个工作竞争相当激烈，稍一不慎，随时失去这个大展新手的拍摄机会。近日在Threads有人开po称有演唱会摄影师耍阴招断正被全程录影。

演唱会摄影耍阴招全程录影

事缘有人称：「收到风有个演唱会大会摄影师，专用阴招去搞其他单位嘅摄影师，听得最多就系刻意嘅身体碰撞，佢谂住冇导致意外就会冇人知，或者只有受害人知，当然投诉都系限于口耳相传，而投诉极都冇咩用甚至对佢冇影响，啲公司依然揾佢开工。今次佢又喺演唱会演出期间耍阴招，估唔到会断正被全程录影。」结果事件一度成为热话，受害摄影师现身还原真相。

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受害的摄影师还原真相

有摄影师在Threads发文称平时推推撞撞可以话系唔小心， 但今次系有片为证： 「事缘有位行家摄录某演唱会花絮， Set Cam长Roll，但完Show发现支cam无故熄咗，当晚需要即时剪辑花絮，差啲就冇货交， 好彩仲有其他画面补救到。 之后再去查证问题，好彩现场仲有另一部360， 原来系俾一个摄影前辈伸手去熄机，差啲害到位行家冇货交唔使捞， 使唔使做啲咁阴湿嘢。」受害的摄影师「Alexander」亦有现身还原真相前：「本来同场做嘢，各有各做 ，开开心心，又冇影响大家嘅。件事原先谂住系意外导致，后期睇片检查先发现原来系刻意。原本我都唔谂住将呢条片公诸于世，一心觉得多一事不如少一事。但系自己朋友都问完之后，我先发现原来好似好多人都有承受过呢个不公平嘅对待。唔好介意我将条片做咗少少手脚，因为都唔想影响个show嘅主办单位，隔咗一晚先至post出嚟还原当晚发生嘅事。」他又称：「今次讲出嚟 都只系唔想再有其他行家要经历同一件事，（我今次就话好彩有多部机backup，如果冇嘅话，真系冇咗啲footage，就会因为一个人嘅歪念而影响到好多人） 。」事件触发不少摄影师留言，有人说：「影咗咁多年，终于有人影到佢嘅行为。」、「啱啱入行畀佢虾过，态度极度恶劣、心地差，吹水吹到自己好似好劲咁，见到呢条片公开表示大快人心。」、「由佢入行唔收钱抢生意开始，到今时今日都差唔多有廿年，终于个天话时机到！ 收得。」

有人留言称已就事件报《东张》

这个众此之的的摄影师叫「Catherine Lo」，曾经为不少演唱会担任摄影师，近年主力影ViuTV的活动、MIRROR和COLLAR演唱会，有指她本身是陈慧琳的FANS，今次她亦有为事件留言：「有人add我，我才看，需为自己发。当时位置，我放咗3部videos，这show我负责拍摄相及片，亦必须确保video够电及运作。我需要边mon台上情形，不停check机，亦祇能等台上表演完灯火转暗才可处理停机。我部Sony 停咗，要食花生人多的事，嚟紧都需要拍片&影相，片中加插字幕都系随人想像加上，我唔需要再解释，亦祇此一次。」不过她的留言未有平息事件，摄影师梁柏坚亦说：「真心唔知你噏乜，你当咁多个人都第一日做依行？而家问你点解郁人哋部鬼船呀？ 自己部机会啲行为动作会咁鬼鬼鼠鼠咁？」还有人说：「你其实知唔知自己讲紧咩？ 你㩒停𠮶部机唔系你㗎㖞，定你想讲有人偷咗你部机条片之后屈你搞其他行家？」、「头场你推我落楼梯都仲未同你计，大力喺你背后推，仲一副你阻住晒的衰相望你，冇想过有人用此劣等手法，实在看不过眼。」甚至有人留言称已就事件报《东张》，还说：「作为观众 / 活动参加者都俾佢虾过。」、「以前跟电影Making of嘅时候都领教过， 估唔到佢十几年嚟都保持初心。」、「哗～第一次睇到全部同行齐手枪口对住佢，无一个帮佢讲好说话。」、「都系𠮶句：若要人不知唔好咁低B。」