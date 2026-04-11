Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

MIRROR演唱会摄影师被揭耍阴招？偷关行家摄影机「断正」遭围插：终于等到个天收佢

影视圈
更新时间：19:00 2026-04-11 HKT
发布时间：19:00 2026-04-11 HKT

对于一个歌手而言，举行演唱会是演艺生涯不可缺少的一件事，为了记低这个难忘的回忆，演唱会摄影师当然相当重要，亦因为这个原因，这个工作竞争相当激烈，稍一不慎，随时失去这个大展新手的拍摄机会。近日在Threads有人开po称有演唱会摄影师耍阴招断正被全程录影。

演唱会摄影耍阴招全程录影

事缘有人称：「收到风有个演唱会大会摄影师，专用阴招去搞其他单位嘅摄影师，听得最多就系刻意嘅身体碰撞，佢谂住冇导致意外就会冇人知，或者只有受害人知，当然投诉都系限于口耳相传，而投诉极都冇咩用甚至对佢冇影响，啲公司依然揾佢开工。今次佢又喺演唱会演出期间耍阴招，估唔到会断正被全程录影。」结果事件一度成为热话，受害摄影师现身还原真相。

相关阅读：60岁刘嘉玲北海道滑雪身手灵活　临尾香失控重摔屁股落地　网民更关心：边个操刀拍片？

受害的摄影师还原真相

有摄影师在Threads发文称平时推推撞撞可以话系唔小心， 但今次系有片为证： 「事缘有位行家摄录某演唱会花絮， Set Cam长Roll，但完Show发现支cam无故熄咗，当晚需要即时剪辑花絮，差啲就冇货交， 好彩仲有其他画面补救到。 之后再去查证问题，好彩现场仲有另一部360， 原来系俾一个摄影前辈伸手去熄机，差啲害到位行家冇货交唔使捞， 使唔使做啲咁阴湿嘢。」受害的摄影师「Alexander」亦有现身还原真相前：「本来同场做嘢，各有各做 ，开开心心，又冇影响大家嘅。件事原先谂住系意外导致，后期睇片检查先发现原来系刻意。原本我都唔谂住将呢条片公诸于世，一心觉得多一事不如少一事。但系自己朋友都问完之后，我先发现原来好似好多人都有承受过呢个不公平嘅对待。唔好介意我将条片做咗少少手脚，因为都唔想影响个show嘅主办单位，隔咗一晚先至post出嚟还原当晚发生嘅事。」他又称：「今次讲出嚟 都只系唔想再有其他行家要经历同一件事，（我今次就话好彩有多部机backup，如果冇嘅话，真系冇咗啲footage，就会因为一个人嘅歪念而影响到好多人） 。」事件触发不少摄影师留言，有人说：「影咗咁多年，终于有人影到佢嘅行为。」、「啱啱入行畀佢虾过，态度极度恶劣、心地差，吹水吹到自己好似好劲咁，见到呢条片公开表示大快人心。」、「由佢入行唔收钱抢生意开始，到今时今日都差唔多有廿年，终于个天话时机到！ 收得。」

有人留言称已就事件报《东张》

这个众此之的的摄影师叫「Catherine Lo」，曾经为不少演唱会担任摄影师，近年主力影ViuTV的活动、MIRROR和COLLAR演唱会，有指她本身是陈慧琳的FANS，今次她亦有为事件留言：「有人add我，我才看，需为自己发。当时位置，我放咗3部videos，这show我负责拍摄相及片，亦必须确保video够电及运作。我需要边mon台上情形，不停check机，亦祇能等台上表演完灯火转暗才可处理停机。我部Sony 停咗，要食花生人多的事，嚟紧都需要拍片&影相，片中加插字幕都系随人想像加上，我唔需要再解释，亦祇此一次。」不过她的留言未有平息事件，摄影师梁柏坚亦说：「真心唔知你噏乜，你当咁多个人都第一日做依行？而家问你点解郁人哋部鬼船呀？ 自己部机会啲行为动作会咁鬼鬼鼠鼠咁？」还有人说：「你其实知唔知自己讲紧咩？ 你㩒停𠮶部机唔系你㗎㖞，定你想讲有人偷咗你部机条片之后屈你搞其他行家？」、「头场你推我落楼梯都仲未同你计，大力喺你背后推，仲一副你阻住晒的衰相望你，冇想过有人用此劣等手法，实在看不过眼。」甚至有人留言称已就事件报《东张》，还说：「作为观众 / 活动参加者都俾佢虾过。」、「以前跟电影Making of嘅时候都领教过， 估唔到佢十几年嚟都保持初心。」、「哗～第一次睇到全部同行齐手枪口对住佢，无一个帮佢讲好说话。」、「都系𠮶句：若要人不知唔好咁低B。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
星岛申诉王 | 咖啡名人被质疑「搭鸡棚」掠水 店舖突结业 4股东80万血本无归
05:31
星岛申诉王 | 咖啡名人被质疑「搭鸡棚」掠水 店舖突结业 4股东80万血本无归
申诉热话
12小时前
长者生活津贴资产避雷方法 赚医疗费减免外 更享牙科电器隐藏福利
长者生活津贴资产避雷方法 赚医疗费减免外 更享牙科电器隐藏福利
投资理财
14小时前
丧礼变捉奸现场 正印小三意外「相认」互殴 连棺材盖也被推开露出遗体
丧礼变捉奸现场 正印小三意外「相认」互殴 连棺材盖也被推开露出遗体
趣闻热话
4小时前
张敬轩IG追踪名单大清洗 突unfollow王菀之容祖儿陈卓贤等多年好友 与新功能有关
张敬轩IG追踪名单大清洗 突unfollow王菀之容祖儿陈卓贤等多年好友 与新功能有关
影视圈
3小时前
Jayden是什么？Threads潮文疯传港孩「英文名」 迷因背后旨在讽刺港妈育儿方式
Jayden是什么？Threads潮文疯传港孩「英文名」 迷因背后旨在讽刺港妈育儿方式
饮食
2026-04-10 19:36 HKT
瞓洗衣机干衣机顶 与大电箱共眠 新蒲岗工人房大反差转弯有露台 网民有赞有弹｜Juicy叮
瞓洗衣机干衣机顶 与大电箱共眠 新蒲岗工人房大反差转弯有露台 网民有赞有弹｜Juicy叮
时事热话
4小时前
李泳汉疑不满弟妇插手生意积怨 因拉面店结业与李泳豪夫妇反目 网民：有人要威钟意做操控
李泳汉疑不满弟妇插手生意积怨 因拉面店结业与李泳豪夫妇反目 网民：有人要威钟意做操控
影视圈
3小时前
张敬轩担任保安局导师引导迷途青年 称年少无知 为过往言论及作品致歉
01:31
张敬轩担任保安局导师引导迷途青年 称年少无知 为过往言论及作品致歉
社会
7小时前
新皇岗口岸拟设7条专营巴士线 来往葵芳、启德、屯门等地 「一地两检」安排下旧皇巴将停运
新皇岗口岸拟设7条专营巴士线 来往葵芳、启德、屯门等地 「一地两检」安排下旧皇巴将停运
生活百科
2026-04-10 12:58 HKT
油价急升｜国泰及快运分别取消下月中至6月底2%及6%航班
油价急升｜国泰及快运分别取消下月中至6月底2%及6%航班
社会
3小时前