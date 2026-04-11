《穿PRADA的恶魔2》亚洲巡回上海压轴 安妮夏菲维被粉丝感动眼湿湿 梅丽史翠普阔别上海22年：完全变样

荷里活电影《穿PRADA的恶魔2》亚洲巡回宣传压轴一站，选址于被誉为全球第四大时装周所在地的上海。两大主角梅丽史翠普（Meryl Streep）与安妮夏菲维（Anne Hathaway）昨日下午飞抵上海，晚上即换上全新造型，出席在上海前滩太古里举行的盛大粉丝见面会与红地毯盛会。

安妮用中文向大家打招呼

率先出场的安妮夏菲维，穿上由中国设计师Susan Fang设计的轻盈仙女伞裙，配搭招牌齐浏海长发，脚踏水晶鞋登场。安妮直言，选择这条裙是因为能在20年后再次与梅丽史翠普合作《穿PRADA的恶魔2》，对她而言就如奇迹一样，因此特意挑选这套充满梦幻感的造型，纪念这个重要时刻。当她见到现场大批中国粉丝不断叫她的名字，安妮即被大家的热情感动得眼泛泪光，她更用中文向大家打招呼说「你好」，并提到由她初出道的作品《走佬俏公主》（The Princess Diaries）开始，中国影迷已一直对她非常支持，令她无限感激，并用中文说「谢谢」答谢大家。

梅姨为造型花上64小时

梅丽史翠普则以一身Saint Laurent 蓝色风衣搭配墨镜压轴亮相，胸前则佩戴了Cindy Chao设计的艺术珠宝作品，边跳舞边走上台，气场十足。她对上一次来上海，已经是2004年出席上海国际电影节担任评审，她坦言多年未有来上海，发现上海完全变了样，感觉很神奇。安妮夏菲维和梅丽史翠普其后走入戏院，与一众观众分享拍摄《穿PRADA的恶魔2》时最难忘的幕后经历。安妮说：「拍摄的首几天就与史丹利杜茨（Stanley Tucci）有几场戏是在街上走入大厦那样，那种感觉就像很久之前学会了一只舞，多年后自然又会找到了熟悉的感觉，根本不用去想。」梅丽史翠普听后笑言自己反而难以忘记这场戏：「因为我已经很久没有穿这么高的高踭鞋，还要在那个广场来回走三、四十次，再上车。」她亦透露，单是试造型已花上64小时，但一直未能找到最适合该场戏的鞋款，需要不断更换测试效果。而现场更有大批观众围观拍摄，令她感到相当惊讶。至于这晚户外会场有一整条长楼梯都布置成红色，两旁以红花砌成花墙，配合电影主题的红色高踭鞋，极尽华丽，中国女星周也、滑雪冬奥运动员谷爱凌、名模雎晓雯及贺聪都有盛装到场。