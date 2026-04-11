龚嘉欣尊重李家鼎不评论前辈家事 罗天宇惜谷娅溦退出《中年4》 何沛珈无惧恶劣环境欲随团探访

龚嘉欣、何沛珈、罗天宇等今日（11日）出席《国际培幼会「爱•女孩」起跑！2026》，龚嘉欣透露曾参与该慈善团体到孟加拉展开七日探访难民及贫民窟，虽然一连七日下大雨，就算有雨伞和雨衣也湿透，加上卫生环境恶劣，但也觉得值得参与。她说：「我觉得一生人要去一次，趁著自己单身未有家庭无包袱。」谈到在当地遇见悲惨个案，会否忍不住流泪？她坦言会忍住，因为不想带来负面情绪给受访者，又指自己一直有做助养者，加埋契仔、契女的人数有一队足球队。在旁的罗天宇闻言搞笑谓：「我都想被助养。」

龚嘉欣透露将拍新剧

何沛珈则谓听见龚嘉欣参与到孟加拉慈善探访，自己也想有机会的话尝试参与，亦不担心遇上恶劣环境。罗天宇笑言做演员拍戏试过爬山、落大雨、山泥倾泻，所以见惯恶劣环境不会担心到外地探访而不习惯。龚嘉欣也认为拍剧出身，可以练到毋需要食、瞓，已习惯在恶劣环境下工作。谈到工作状况，龚嘉欣透露将会拍新剧，虽则年多未有拍剧，但未有感到有压力，反而有动力。

罗天宇望与新评审擦出火花

另外，提到谷娅溦在社交网公布离开选秀节目《中年好声音4》，罗天宇坦言感到可惜，对方好长时间陪伴他们。谈到可有心水人物顶替评审位置，他说：「呢啲唔轮到我哋话事，就算揾新评审希望可以擦出火花。」谈到李家鼎前妻施明离世，因而爆出家庭不和是非。曾跟李家鼎合作的龚嘉欣，表示：「人哋家事，系屋企人先清楚，其他人就唔方便评论啦！鼎爷系尊重嘅前辈。」