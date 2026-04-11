张敬轩IG追踪名单大清洗 突unfollow王菀之容祖儿陈卓贤等多年好友 与新功能有关

张敬轩 (Hins Cheung) 近年活跃于社交平台，其 Instagram (IG) 帐户拥有超过百万追踪者，凭借其风趣幽默的帖文和与粉丝的亲密互动，一直深受网民追捧，更被封为「IG万人迷」。他不时在网络上制造热话，无论是与家佣「遮遮」的早餐互动，还是开Live与粉丝聊天，都展示其创意无限的一面。

张敬轩IG追踪名单Unfollow过千名人

不过，就在昨晚（4月10日），有眼尖的网民发现，张敬轩的IG帐户进行了大规模的「清洗」，取消关注了逾千人。这次「unfollow」的名单星光熠熠，当中包括多年的好友如 王菀之 (Ivana)、容祖儿 (Joey)、蔡卓妍 (阿Sa)、关智斌 (Kenny)，还有合作无间的填词人黄伟文 (Wyman)。此外，多位新生代歌手，如林家谦 (Terence)、Tyson Yoshi（程浚彦），以及人气男团MIRROR的成员陈卓贤 (Ian)、卢瀚霆 (Anson Lo) 和姜涛，同样被取消关注。

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张敬轩fan club亦已不在追踪名单之列

张敬轩今次在IG大规模取消关注逾千人，截今午1时，追踪名单从4k减至2,680，至张敬轩的fan club hcfc亦已不在追踪名单之列，事件惹来网民的重大关注，有人问：「想知点解轩公会unfollow 咁多人嘅？」、「好担心，轩仔发生乜事？ 点解ivana都取关？你还好吗？」、「怎么会这样啊，希望轩仔不要不开心才好急死我了。」、「轩出甚么事啦？命令轩立马开直播让我们看看他。」、「连hcfc都取关了……不正常啊。」、「我点进去的时候刷新卡了一下，从40xx变成现在2837」、「你要身心都健康，我真是好担心。」张敬轩追踪名单除了品牌外，仍见有郑裕玲、刘天兰、苏施黄、卢广仲、MIRROR的Edan和Lokman、练美娟、杨诗敏、ERROR的何启华、赵学而、程人富和韦罗莎等等。不过有网民则估计，这或与IG新增的「朋友」功能有关，如全新「朋友」名单： 个人主页的「追踪中」逐步调整为「朋友」清单，专门分类双方「互相追踪」的帐号，隐私性更高。所以估计张敬轩只是将他们搬到「朋友」一栏，只有互相关注的朋友才看到名单，而非真正取消关注。

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