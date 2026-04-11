吴若希「珠海」置业掀风波 网民踢爆为「中山产权」？ 首度开腔揭大湾区买楼真相

33岁吴若希（Jinny）今年3月底在小红书高调宣布已在珠海置业成为「尊贵的业主」，她更大晒不动产证书并笑言自己将会成为「装修博主」，并预告未来会分享更多在珠海的生活点滴。不过，有网民发现证书封底印有「中山市不动产登记中心」的小字，随即有人留言踢爆：「严重怀疑中山坦洲误以为珠海。」、「明明系中山产权，点解变咗珠海业主？」「坦洲系中山㗎，被中介骗了吧？」

吴若希避重就轻只称买了大湾区

昨日（10日）吴若希在小红书再发文，影片一开始，吴若希就笑言上一集「装修『吴』难事」的影片，回响好大，已经大到上咗热搜了」，对于新屋的确实地点，吴若希坦言收到好多朋友仔会问：「喂，你到底住喺中山定系珠海呀？」但她只说：「我就买咗大湾区， 其他负能量嘅留言我就唔回应了，因为我而家准备好接受一个新嘅挑战，就系要装修我嘅屋。」

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吴若希当日高调宣布在珠海成为「尊贵的业主」后，相关片段随即被疯传，有网民认出吴若希影片中的屋苑景观及楼型，直指该物业正是坦洲的中澳春城，质疑她「买中山楼当珠海楼」、「坦州不是珠海，是不是被骗了啊」、「系中山坦洲，唔属珠海」、「被人坑了，买的是中山和珠海的交界，中山坦洲」，一直未有回复的吴若希昨日终现身，面对有网民质疑「香港住得咁舒服，点解要搬过嚟呢？」，吴若希表示购买这间房子主要有两个原因‧：「好简单，我觉得呢间屋我买嚟系用嚟度假嘅，可能weekend嘅时候过嚟住下啦。亦都系因为我老公嘅爸爸妈妈喺澳门，所以佢哋过嚟嘅时候都好方便。」

吴若希称将准备好接受新挑战：「就系要装修我嘅屋，喺装修间屋上面，最紧要就系要暖色系。我希望呢啲墙系白色嘅、乳白色嘅、奶白色嘅。然后呢，会搭配一啲木色系嘅家私，或者系地砖啦，最后最后最紧要嘅是，我最希望屋企嘅灯呢，其实都系偏黄色嘅灯。所以呢，喺灯嘅颜色上面，我系非常执著嘅，经常拍开嘢嘅人就知道啦，灯嘅重要性究竟系几大。不同嘅灯嘅影响，会影响到人嘅观感同埋情绪。」吴若希又救网民救救她：「装修真的好难啊，地板纠结：实木还还是SPC？ 卫生间要不要装双台盆？ 灯光怎么做才能温暖又不刺眼？」

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