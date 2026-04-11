卢广仲再踏红馆翻唱组曲致敬好友方大同 克服恐惧不拿结他上阵 承诺请山顶观众喝排骨汤

台湾「三金天王」卢广仲一连三场的《HeartBreakFast 伤心早餐店》演唱会，昨晚（10日）在红馆正式开锣，森美、黄正宜、吕珮琳（Elsie)等DJ好友现身捧场。台湾新生代创作男歌手兼师弟吕允以暖场表演嘉宾打头阵现身，孭着结他献唱了歌曲《等待你那天》及《拥有晴天》，之后再以广东话向现场观众打招呼。

卢广仲化身调酒师现身

直至台上播出《太阳与地球》的MV后，穿上白色恤衫、黑色长裤的卢广仲，以化身调酒师造型现身，站在布幕后唱出歌曲《一夜一夜一夜》正式为演唱会揭开序幕。继而再一口气献唱了《以后》、《轻轻对你说》、《我只怪我自己》、《lost you twice》等多首歌曲。期间，卢广仲在台上装着「调酒」，不少观众大声高呼「干杯！」他即发挥搞笑本色，拿起水樽喝水。为纪念已故歌手好友方大同，他特别拣选了《Lovesong》、《才二十三》、《爱爱爱》、《苏丽珍》、《好不容易》、《为妳写的歌》等作品编作组曲来向故友致敬，不少现场观众亦被感动得眼湿湿，场面感人。

卢广仲指伤心时会去健身房

随后，卢广仲在唱《我爱你》时走近台边，并着现场观众站起来，跟着又唱又跳，他亦笑言大家看起来会高一点，紧接他再献唱《早安，晨之美！》时，现场粉丝亦有跟着和唱「对啊对啊」，气氛high爆！献唱完13首歌曲后，卢广仲终停下来跟大家打招呼：「好久不见，我又回来了！」又以广东话说：「大家好，我好挂住你哋！」他表示唱了很多首看上去很伤心的歌曲，相信大家曾经都有伤心的体验。而这些歌是想大家知道，其实伤心是很多种子，但亦觉得伤心也可以是一种养份，伤心的样子也可以很可爱，所以祝大家在低潮、伤心和难过的时候，也可以看起来很Fine，然后当你感到伤心和难过时，也可能就代表你是正前往成长的路上。他指自己伤心时会去健身房，处理好自己的情绪后便不用再去。

卢广仲分享自己经历勉励乐迷

卢广仲表示在香港的演唱会可以唱这么多首歌，并问现场观众可有发现他没有拿着结他，与歌迷分享自己经历勉励乐迷，要相信自己的潜力是有无限可能。他指自己20年前第一次来香港在广东道表演，指自己当时没有抱着结他，完全没有安全感，无法跟大家讲话，又笑言自己的结他被借走了，也没想到现在不拿结他，也可以跟大家讲话，所以要相信自己。

卢广仲二度Encore献唱《大人中》

去到Encore环节，卢广仲献唱了《刻在我心底的名字》，再与粉丝全场大合唱。随后拿出「猫纸」感谢赞助商和现场观众，又向大家说新年快乐，十分搞笑！期间亦问大家宵夜可吃甚么时？台下粉丝回答：「炒河粉」，卢广仲就以广东话说：「好好味！」他又跟山顶的观众打招呼，并说：「如果你们来台北在街上遇到我，我请你们喝排骨汤。前面的朋友付钱多点，我加多杯红茶。」当他问身后乐队是否还有歌可唱时，台下粉丝即大叫他重头再唱一次，他笑说：「我都想呀！我明天会唱一次的。」接着，他献唱《太阳与地球》后，与台上乐手们一起向现场观众鞠躬谢幕。但观众依依不舍继续大叫Encore，广仲再上台二度Encore送上《Nice to meet you》，然后又望一望手表时间，继续自弹自唱《大人中》，为首场演唱会画上完美句号，临走前仍不忘跟观众说晚安道别！