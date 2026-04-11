布志纶回应Mr.重组缺自己 爆seed怒轰被前队友出卖：有啲嘢都忍唔住 糖妹邮轮登台望有「十万吨情缘」

布志纶（Alan)、糖妹（黄山怡）、周吉佩（吉吉）出席「仁爱堂第四十六届（乙已年）第四十七届（丙午年）董事局交代就职典礼暨晚宴」。对于谷娅溦退出《中年好声音4》评判团，曾在节目中担任导师的Alan，被问到有否被TVB邀请担任评审？他说：「你唔讲我都唔知呢件事，都试过做一次、其实都几有压力，尤其对住啲咁高质素嘅参赛者，仲要去评价，自己口才唔算好，如果有幸TVB再揾我，当然冇问题啦！但我相信我系一个多赞赏，少批评嘅评判。」

Mr.「合体」开骚：随缘

Alan表示早前跟年轻乐队举行band show之外，他等待了9年个人专辑亦终于推出，专辑内亦收录了13首歌，他开心地表示是自己音乐路上一个里程碑。问到会否兴「分手」多时的乐队Mr.「合体」开骚？他淡淡然说：「唔知呀，随缘啦！」提到早前Mr.重组推出新歌《魂》，在内地开骚时独欠原先的主音Alan，Alan即在网上爆seed指被前队友出卖，对此，Alan表示：「冇理到，专心做好自己嘢，我谂都告一段落。其实都冇联络好耐喇，就算我知道佢哋以呢个形式出返嚟，我都系睇媒体宣传先知，所以一路以嚟我都系冇特别意见。」问到会否觉得这段关系可惜？他说：「一只手拍唔响，向前看。祝福大家都做好自己嘅嘢，自己一路都喺音乐路上前进紧。过去嘅嘢唔想再提，费事再谂返起𠮶阵时嘅情绪，反而自己经一事长一智，只不过人系有情绪，讲到尾我都系一个玩Rock嘅人，直肠直肚，有时啲嘢我都忍唔住。」

糖妹封锁DM求朋友介绍

同场的糖妹开心地表示稍后将会跟Miss Chan Chan(陈洁灵)坐邮轮去厦门登台，直言最近好勤力练歌，并笑言到时在甲板上晒太阳见到的一定是自己、也希望有「十万吨情缘」发生认识到男朋友，她说：「自从雪卵片出咗之后，好多男性知道我系单身，好多人私讯我，但都畀我block晒，唔该唔好DM我！」她指自己识另一半都是想朋友介绍，被问到会否要排队揾林盛斌介绍？她说：「睇嚟都系，听讲阿Bob同我老友王敏奕一齐拍剧，等我去探下班先。」

