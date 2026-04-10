43岁谢婷婷产后再战网球赛勇夺双打冠军 去年怀孕无阻参赛挑战身体极限

43岁的谢婷婷（Jennifer）早前曾与外籍另一半Mathew带一对仔女返港探亲，又一家人到深圳支持哥哥谢霆锋在当地举行演唱会，原来谢婷婷最近已悄悄返回加拿大。谢婷婷近日在社交平台公开新相，透露在网球大师赛MT700女子双打40岁组别再次夺得冠军。

谢婷婷状态极好

谢婷婷在照片中，扎起头发穿上全白装束，白色卫衣搭配运动短裙，看起来状态极好。谢婷婷与拍档一同举起奖杯，并留言感谢拍档Kat，大赞对方「你太棒了！」又表示与对方合作很开心。

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谢婷婷自幼已是运动健将，热爱打网球，虽然一度加入娱乐圈，却从未放弃在网球界发展。谢婷婷于2019年无预警诞下女儿Sara，之后淡出娱乐圈，长留加拿大照顾囡囡。去年情人节谢婷婷突然高调认爱，晒出与外籍另一半Mathew合照放闪。

谢婷婷陀仔出战

谢婷婷自返回加拿大定居，多年来参与过大大小小的比赛，就算去年怀第二胎，诞下儿子Brooklyn Milne，期间仍无阻谢婷婷出战。谢婷婷曾上载捧奖杯的照片，透露怀孕期间两度参加网球大师赛勇夺冠军，自觉突破身体极限。谢婷婷分别在怀孕24周时联同好友胜出大师赛ITF700 W35双打冠军，在怀孕32周又夺得MT400省级W40单打冠军。

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