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EXO-CBX宣布与公司解约 伯贤被拖数530万 泫雅与经理人公司和平分手

影视圈
更新时间：20:45 2026-04-10 HKT
发布时间：20:45 2026-04-10 HKT

韩团EXO小分队EXO-CBX成员伯贤、Chen与Xiumin今日被指已于上月底向INB100提出解约，韩媒报道指3人于3月底向公司社长车佳媛提出解约，并要求未收取款项结算表，又指公司涉违约问题，但在期限内未获合理回应，最终决定采取法律行动。

李升基、泰民等多位艺人已解约

INB100隶属One Hundred集团，后者最近屡传财困，李升基、韩团SHINee成员泰民、THE BOYZ等多位艺人已解约。据指伯贤有约10亿韩圜（约530万港元）收入未入帐，队友Chen与Xiumin也分别有数亿韩圜待收取。INB100原为伯贤为独立发展所成立的公司，2024年被One Hundred收购作子公司，由车佳媛与歌手MC梦共同打造。

泫雅与公司AT AREA结束合作关系

另外，性感女歌手泫雅亦与公司AT AREA结束合作关系，公司今日发声明，表示双方经过审慎讨论后，已协议终止专属合约，未来将各自展开新阶段发展。泫雅于2023年与AT AREA签约，目前她与歌手丈夫龙俊亨都以独立歌手身份活动。

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