《夜王》三级导演版4.16上映 新增30分钟大胆内容：杨偲泳情欲戏、大量粗口、太子峰妹妹登场

夜王／夜王导演版／杨偲泳／卢慧敏丨贺岁片《夜王》从今年2月17日农历大年初一上映至今，大收旺场，票房已冲破1亿气势如虹，却仍未打破电影《毒舌大状》创下的纪录。电影《夜王》昨日（9日）宣布将于4月16日推出「三级」导演版，新增逾30分钟从未曝光片段，更有神秘角色登场。

夜王丨导演加长版片长163分钟

电影《夜王》原版片长133分钟，在新增30分钟的全新导演剪辑加长版，片长为163分钟。早前导演吴炜伦已在谢票场爆料，杨偲泳（Renci）被剪走的激情戏份外，还有富二代太子峰的「叻女妹妹」，网上流传太子峰「妹妹」这个角色由卢慧敏（Amy Lo）演出。

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《夜王》导演版被列为三级电影

《夜王》导演版已于今日（10日）晚上6时起正式预售，但电检当局将有关电影评级为「第三级电影」，18岁以下人仕严禁进入戏院内观看，至于在澳门上映亦列为D级影片。有指《夜王》导演版内容涉及大量粗俗语，以至有大胆的性爱镜头，而被列为限制级电影。有关更多《夜王》导演版的详情，有待官方进一步公布。

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夜王丨「太子峰」卢镇业预告个妹登场

饰演太子峰的卢镇业在《夜王》导演版宣传片上，已透露太子峰个妹将会登场，成为电影中的「神秘角色」。早在2月时网上已流传卢慧敏有份演出，戏中饰演太子峰妹妹，而《夜王》电影中亦多次提起太子峰个妹，跟V姐学做生意，因为学得好成功，导致哥哥太子峰心生妒忌。

不少网民对《夜王》推出「三级」导演剪辑加长版表现期待：「好想睇三级加长版」、「Renci的戏份不能错过」、「终于要揭晓了」、「很想知道妹妹有多厉害，让太子峰都妒忌」，网上讨论反应热烈。

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