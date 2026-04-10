前AKB48成员川荣李奈宣布离婚 结束与广濑智纪7年婚姻 男方婚前爆出轨事业差距大

前日本国民女团AKB48成员、现为演员的31岁川荣李奈，今日（10日）宣布与大8岁的演员老公广濑智纪离婚，结束7年婚姻关系。两人于声明中表示，未来将共同抚养两名孩子。粉丝们虽感惋惜，但亦纷纷留言表示支持他们的决定。

川荣李奈与广濑智纪合作结缘奉子成婚

川荣李奈与广濑智纪于2018年因合作舞台剧《Call Phone》饰演恋人而结缘，交往约半年后，于2019年5月宣布奉子成婚，同年11月迎来第一子，并于2023年6月诞下第二个孩子。两人在各自的IG发表离婚声明。川荣李奈表示：「我们决定结束夫妇的形式，从此走上各自的道路。今后会以演员、母亲的身份继续精进！」广濑智纪亦感谢川荣李奈过去的付出及给予他最爱的孩子，并表示：「今后会建立新的关系，作为父母共同养育孩子。」

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广濑智纪曾爆出轨丑闻

两人婚讯公布初期，广濑智纪曾被日媒《周刊文春》爆出婚前出轨的负面新闻，指他与川荣李奈交往期间，仍与另一名女性同居。当时川荣李奈力撑老公，在社交平台发文：「真正的事情只有本人知道……过去就是笨蛋人类！」不过，这段风波亦让外界对这段「女尊男卑」的婚姻不甚看好。

川荣李奈婚后事业发展顺遂

川荣李奈脱离AKB48偶像身份后，她成功转型为实力派演员，2021年更担任NHK晨间剧《Come Come Everybody》三位女主角之一，近年主演的《隔壁的护佐姐姐》亦备受好评。相对而言，主力在舞台剧界发展的广濑智纪，在主流名气上与老婆稍有差距。

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川荣李奈成为日剧女王

川荣李奈于2010年以AKB48第11期生身份出道，并在2012年首次入选单曲选拔成员。2013年，她在综艺节目企划中，因学业成绩欠佳而成为「BKA48」的「笨蛋Center」，一句「这是骗人的吧！」的反应更让她广为人知，成为其偶像时代的代表作。2014年于岩手县握手会遇袭受伤后，她于2015年从AKB48毕业，专心朝演员之路发展。转型后，她的演技备受肯定，2021年凭借出演NHK晨间剧《Come Come Everybody》获得高度评价，并于2024年首次主演黄金时段连续剧《隔壁的护佐姐姐》，成功奠定其一线女星的地位。

广濑智纪活跃于舞台剧界

广濑智纪在1987年出生，活跃于舞台剧，尤其在改编自漫画、动画及游戏的「2.5次元」舞台剧界中甚具名气。他曾出演《飙速宅男》、《钻石王牌 THE LIVE》、《电影刀剑乱舞》及音乐剧《忧国的莫里亚蒂》等。

