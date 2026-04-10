陈豪影圈浮沉转战公仔箱成两届视帝 亲解与陈鸿烈「父子之谜」 避谈年薪3,000万元传闻

TVB网络系列《电视城内》，请来两届视帝陈豪担任嘉宾，细诉他的电视故事。由模特儿踩入影圈再转战公仔箱，陈豪愈做愈出色，全因外表斯文温柔、骨子里鬼马搞怪的反差萌，令观众有意想不到惊喜。

陈豪一头金毛见珍姐

陈豪于电影圈时期浮浮沉沉，拍了大量江湖片演古惑仔，后来电影市道不景，他决定试试电视台，并跟自己许下承诺：「如果电视都唔得，就唔要再留喺娱乐圈。」2000年，陈豪穿着西装、顶着金毛入电视城见曾励珍（珍姐），他知道是时候转跑道。珍姐见他说话斯文温柔，外表和骨子里反差极大，反而令人觉得「呢个人唔知点咁嘅？」那年他正式加入TVB，转眼26年。

陈豪初拍古装狂NG

陈豪第一部剧是《妙手仁心II》，起初试造型是警察，但首日拍摄却变医生，他笑言：「好彩Daddy系医生，加上自己斯斯文文，依家睇番见到一个动作，唔知系咪扮型，总有一边手会插住裤袋！」之后陈豪拍第一套古装剧《洛神》，对「番书仔」来说是巨大挑战，他坦言当时每句对白NG 30至40次。拍《洛神》时，陈豪遇上比自己更贪玩的蔡少芬，两人不用埋位时玩个不亦乐乎，结果被监制梅小青责骂，但骂完后发现他有喜剧元素，从此刘家豪拍喜剧全部找陈豪。

陈豪避谈年薪3,000万元

陈豪拍喜剧《点解阿Sir系阿Sir》尽显搞笑天分，获外界一致好评，他坦言当时有压力：「你哋成日将我同星爷（周星驰）比，但我唔系星爷，我唔系𠮶样嘢嚟，我系陈豪，我都尽能力将自己嘅喜感、一啲癫嘅嘢放咗落去。」对于网上有资料显示陈豪是已故艺人陈鸿烈的儿子，加上两人样子有几分相似，故不少网民指他们是两父子，陈豪笑言：「唔系呀，我老窦唔系烈哥呀！」另有传他年薪3,000万元，鬼马的陈豪笑言：「我唔会话你知！」陈豪又自爆年轻时喜爱夜蒲，直到有一天，突然像有束光射到他身上，跟他说「够喇」，从此他厌倦夜蒲生活，从此努力建立自己新的人生。

陈豪陈茵媺每日咀嘴讲I Love You维系感情

「爱妻号」陈豪与太太陈茵媺结婚13年恩爱如昔，维系感情之道是很少吵架，两人都会以保护关系为大前提。时至今日，两公婆每日都会锡对方至少一次、讲I Love You，又会不时过二人世界及送花等：「就算觉得好假都一定要啰！夫妻关系一定要好，屋企至会好，小朋友先会开心成长。」除了专访，《电视城内》每集都会带大家畅游电视城。今集陈豪带大家参观自己的Locker和古装街。当陈豪打开Locker，惊见挤满了粉丝寄给他的信和礼物，数量多到夸张。陈豪又到古装街怀缅与好拍档佘诗曼拍《公主嫁到》斗Rap的情景，更「技痒」下即场创作一段Rap！