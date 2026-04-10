BTS韩国高阳展开巡唱 吸引40,000 ARMY冒大雨睇骚 成员V地上扮游水险滑到

韩国天团防弹少年团（BTS）昨晚（9日）于韩国京畿道高阳综合运动场，正式展开期待已久的世界巡回演唱会，他们还会于11及12日在高阳演出。阔别舞台近4年后，7位成员RM、Jin、Suga、J-Hope、Jimin、V及Jungkook全员合体，献唱新旧歌曲，其中包括全员完成兵役退伍后推出的首张正规专辑《ARIRANG》中的多首作品。

ARMY在冷雨中呐喊

昨晚演出期间天公不作美，高阳下起倾盆大雨，气温仅得11度，然而恶劣天气丝毫未能动摇歌迷的热情。下午彩排时，成员一现身便引爆尖叫声，还笑喊「好想念大家啊！」晚上，超过40,000名ARMY（粉丝暱称）穿上雨衣，挤满高阳综合运动场，在冷雨中呐喊，并挥动萤光棒。是次演唱会的最大亮点之一，是采用崭新的360度全景舞台设计。当BTS成员出现在舞台上的一刻，全场尖叫声几乎盖过雷雨声，他们以新专辑《ARIRANG》中的《Hooligan》揭开序幕。演唱《IDOL》时，BTS走下舞台绕场一周，全场ARMY齐声合唱，气氛非常热烈。

队长RM与ARMY近距离互动

唱到新专辑新曲《Body to Body》时，由于这首歌正是采用了韩国传统民谣《阿里郎》的旋律，在后半段，舞台上突然出现一群身穿韩服及朝鲜时代传统服饰的歌手与乐师，古典与现代音乐交相辉映，全场大合唱令在场ARMY为之动容。 另外，成员V配合主打歌《SWIM》，在舞台地上以夸张的游泳姿势表演，还high到差点滑倒，吓得成员说：「你想成为第2个RM吗？」所幸V立刻站稳脚步，虚惊一场。至于脚部受伤的队长RM，则坐车绕场与ARMY近距离互动。

BTS巡唱有望带来10亿至14亿美元收入



昨晚3小时的演出中，BTS几乎演唱了新专辑《ARIRANG》的全部曲目，并穿插多首经典金曲，包括《Not Today》及《I Need U》，encore环节更有《Butter》、《Dynamite》及《Mikrokosmos》等经典歌曲。成员V更献上其个人创作《Into the Sun》，为是次首站演出画上完美句号。演出后，成员Jin在社交平台Weverse上感性留言：「我在演唱会上玩得非常开心。以团队姿态表演、与ARMY共处一室，令我感到自在，感觉就像回到了家。」分析师预计今次巡唱有望带来10亿至14亿美元（约78.4亿至110亿港元）的庞大收入。BTS将于2027年3月4日、6日及7日移师香港演出。