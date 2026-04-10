江希文三代同堂颜值爆灯 13岁饼印女尽得真传 冻龄母亲气质惊人被赞家族基因强大

54岁的江希文近年淡出幕前，转型当上健康美容KOL，不时分享生活点滴，近日她在社交平台分享了一段三代同堂出游的影片，三代人的超高颜值，迅速成为网民焦点。影片中，江希文先是以一身紧身运动装束现身公园，身材纤瘦，活力十足；其后画面一转，她与女儿及母亲，一同到餐厅享受天伦之乐。

江希文三代同堂拥超强美女基因

江希文的13岁女儿胡永悦，长得亭亭玉立，戴著眼镜的她对镜头做出俏皮表情，显得活泼可爱；而江妈妈虽然满头银发，但身穿白色喱士外套，打扮时尚高贵，气质非凡。三代同堂的画面，让不少网民惊叹一家的强大基因，大赞江希文女儿的精致五官，跟妈妈成个饼印，星味十足。而外婆雍容典雅的气质，更是为这个「美人家族」增添了光彩，网民纷纷留言：「一家都是美人」、「基因太强大了」、「三代人都好美，气质都好好」。

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江希文有恋情滋润外貌回春

江希文回复单身后，不仅独力抚养女儿，同时转型当上KOL，分享瑜伽、美容心得，虽然她已经「入五」，但保养得宜，皮肤紧致，而能够青春常驻，相信跟她近来的爱情生活不无关系，她与才俊男友Herbert Chan（陈维明）公开认爱，感情稳定，江希文男友来头不小，曾是时装品牌「2%」的创办人，全盛时期拥有多达300间分店，现时则从事财富管理工作。

江希文拍黎明MV出道爆红

回顾江希文的演艺路，胞姊是艺人江欣燕，她早年以歌手身分出道，凭著担任黎明《夏日倾情》MV女主角而备受注目，其后在《食神》、《人间色相》等电影中亦有亮眼演出，如今爱情事业两得意，家庭生活美满，江希文活出了最精彩的人生下半场。

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江希文男友融入女家