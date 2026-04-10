韩国导演金昌民陪自闭儿食饭遭打死 加害者道歉片认「杀人」 至今仍冇人被捕惹大众震怒

韩国电影导演金昌民（김창민）去年11月7日被判脑死亡，捐出器官拯救4名患者，遗爱人间。没料到金昌民离世接近五个月，日前爆出遭到残忍围殴导致重伤，又因送医院抢救受到拖延，陷入昏迷。而加害者仍逍遥法外，事件引起社会公愤。昨日（9日）加害者现身道歉，3分钟的影片已有近25万人次点阅。有指加害者的访问内容随后公开。

金昌民遇害引起社会关注

金昌民的家属日前公开其死因，更谴责执法部门至今仍未被拘留，事件引起社会关注。昨日其中一名报称是加害者的30多岁「李」姓男子，在「caracula」YouTube频道上向金昌民的家属道歉，标题以「我是杀害金昌民导演的杀人犯」，影片只有3分钟，但「李某」的脸上打有薄马赛克。

加害者「李某」认杀金昌民

「李某」沉重表示：「我作为杀害金昌民导演的杀人犯、加害者，对于金昌民的家属感到很抱歉，想要谢罪。对于已成为故人的金昌民导演，我感到很抱歉。我很抱歉。除了抱歉，我想不到任何其他言语。」「李某」又向金昌民的家属道歉：「对于遗属，让他们失去儿子（金昌民）的伤痛，我很理解，对不起。」「李某」沉默后再开腔：「除了抱歉，不知道该说甚么，真的很抱歉，就到这里。」

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不少网民看完「李某」向金昌民及其家属道歉的影片，相当气愤：「把人杀了再来说对不起，这世道真xxx」、「就是这个畜生，事情发生超过6个月了，家属都没得到半句道歉」、「怎么可以把人打到致死？把人打死再来道歉是怎样，一辈子赎罪吧」、「长得就像混混」等。

金昌民案「林某」有前科

而影片结尾有一段约半分钟的预告，「李某」与另外两名疑为涉事男子接受访问，对早前有传是其中一名加害者在围殴金昌民后导致其死亡，竟在今年3月发表一首Hip hop歌曲，歌词挑衅味十足，「继续盯著我看，就把你脸揍烂」、「纯真的我早就消失了」、「变成了小流氓」。「李某」否认嚣张嘲讽，声称只是与初恋有关，而在旁的「曹」姓男子（조，音译）表示仍在活动中。

此外，据MBC报道，当中一名参与殴打金昌民的「林某」，在事件发生当时为缓刑状态，「林某」在2023年6月曾在仁川的餐厅，酒后殴打一名20多岁男子，甚至用酒樽重击对方头部，该案于2024年7月在首尔南部地方法院被判「林某」1年刑期，缓刑2年。

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金昌民于去年10月20日因患有自闭症的儿子想食猪扒饭，便携儿子帮衬24小时营业的餐厅。其间因噪音问题，金昌民与邻座食客发生争执，金昌民却遭多人拖出餐厅围殴，而其自闭症的儿子全程目击爸爸金昌民遇袭过程，造成极大心理阴影。

韩媒JTBC News曝光金昌民被殴打时的闭路电视画面，金昌民家属为讨回公道，向JTBC节目《事件班长》公开金昌民在ICU的照片，金父受访时提到儿子金昌民出事后，眼窝、鼻梁、太阳穴有瘀青，左耳内侧积血：「他（金昌民）当时已失去意识，但眼角仍挂着泪水，应该是满腹委屈吧！」

金昌民家属对执法不满

金昌民家属悲愤表示，从案发至今没收到加害者的道歉或联系，而警方锁定嫌疑人并曾申请拘捕令，却遭检方以需要补充调查为由退回，警方随后以伤害致死罪针对A某等两名嫌疑人，再申请拘捕令，二度遭法院驳回，警方最终以不拘留状态，将案件移送检方处理。