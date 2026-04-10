李家鼎家事令杨思琦言论再受关注？曾爆李家关系恶劣：系咁样打豪仔 网民为思琦妹平反

李家鼎（鼎爷）的前妻施明上月不幸病逝，享年76岁。施明的丧礼将于4月22日于大围宝福纪念馆设灵，翌日大殓仪式结束后，灵柩随即奉移富山火化场火化。对于长子李泳汉指控弟弟李泳豪的风波，甚至撂下狠话拒绝弟妇林妤谦（Agnes）现身送殡。一直沉默的李家鼎终于心痛反击，揭露前妻施明生前疑遭长子李泳汉威吓：「你去（泳豪婚礼），我就打 X 死你！」更直斥大仔脾气暴躁令亲母畏惧，导致见不到最后一面的终身遗憾。

杨思琦曾称分手与李泳豪家人有关

李泳豪与前港姐冠军杨思琦曾有一段长达9年的姊弟恋，本来二人已经同居更一度达到谈婚论嫁的阶段，不过到了2011年6月，杨思琦单方面宣布分手，分手事件引起李家上下的不满。有网民翻出当年杨思琦分手后接受传媒访问，提及分手的真正导火线与李泳豪家人有关，特别是其母亲施明及哥哥李泳汉的恶劣关系，更是令她难以再忍受：「喺屋企真系几日一小嗌，几日又一大嗌，试过阿哥出手打佢，好狠，打到佢只手几乎断。」

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杨思琦被李泳汉视如空气

杨思琦2011年在无预警下宣布与拍拖9年的李泳豪分手，杨思琦在《东张西望》访问上声泪俱下指李泳豪一家早于两、三个月前已得悉他们分手一事，其后李泳豪一家指责杨思琦「讲大话」，哥哥李泳汉大爆杨思琦曾要求婚宴摆100围酒席，更指她当李泳豪犹如「阿四」。杨思琦则反击指李泳豪一家不尊重她，因为李家大宅搬到九龙塘及泳池维修费等都由她负责，更直言被要求接济施明一家。

杨思琦曾受访指未能融入李家

近日更有网民翻出当年杨思琦分手后接受传媒访问，直言分手导火线是跟他的家人关系：「我同豪仔、佢哥哥同妈咪一齐住，我努力尝试融入佢屋企，但结果系冇人会畀反应，唔瞅唔睬，打招呼都被视如空气，我啲嘢都可以乱咁掟，真系好唔尊重我。」杨思琦又爆李泳豪试过连食饭都无钱：「豪仔做所有事都会话佢唔啱，就算佢攞晒成副人工帮补屋企，佢妈咪都话唔够，唔够用他就要签卡，但系佢哥哥唔做嘢，仲会推卸责任。」

杨思琦爆李泳豪一家经常闹交

前康宏环球董事局主席王利民（Quincy）日前在个人社交平台发文，揭露李泳汉一家暂住期间的种种行径，私装CCTV监控邻里兼在后楼梯堆积大量垃圾，单位常传异常激烈，隔墙也是清楚可辨的争吵声，当年杨思琦在访问上，亦曾称当时在家中，真的几日一小闹，几日又一大闹：「周围邻居都知佢哋成日闹交，我试过去劝交，佢哥哥又话唔关我嘅事，但系咁样打豪仔，可以搞出人命，呢件事之后，佢屋企人觉得我多管闲事，对我好有成见、好不满。」但杨思琦与李泳豪分手后，李家统一口径指杨思琦白食白住，一毫子都没付出过，杨思琦亦有说过：「我根本冇话过要啲乜嘢，要住喺边度，我只想同豪仔继续生活落去，平时佢阿哥对细佬都唔瞅唔睬，我真系唔明白而家佢哋点解可以咁团结，但我会戥佢开心，希望可以维持到永远。」

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事件再度惹来网民热议

事件再度惹来网民热讨，有人说：「我到而家都觉得如果杨思琦系贪钱嘅话，系唔会同佢拍拖拍足九年。」、「杨思琦贪唔贪钱就唔敢讲⋯⋯但蠢就肯定系」、「我好记得当年李泳汉成个8婆咁唱衰杨思琦」、「我系杨思琦阿妈嘅话，我嫌佢飞得佢迟添呀」、「网民应该还杨思琦清白，日久见人心，当年网暴死佢」、「根本唔应该拍咗九年拖，男方家庭咁有问题，贪钱应该一早要走」、「我一直都觉得杨思琦好惨！成家出嚟唱衰佢，今日终于真相大白！李家啲人全部都丧㗎」、「真系还返思琦妹一个公道」。

李泳汉曾斥杨思琦为「披著羊皮的狼」

李泳汉曾直斥杨思琦为「披著羊皮的狼」，以下三流扬家丑、扒粪的招式，抹黑李家，家中有这女人唯有慨叹是家门不幸：「若果同我哋一齐生活9年都咁这样痛苦，点解唔搬走？豪仔9年公嚟真心对佢，佢将我哋一家人出卖，佢要扬家丑，我手上都有好多可以讲，而且有证有据。」李泳汉又直指杨思琦要求婚宴摆100围酒席，甚至爆她当李泳豪犹如「阿四」，曾试过食安格斯牛扒时，冲入房大骂李泳豪：「连面包同菜都冇，点养得起我？」翌日又跟家佣说未来奶奶施明，明知她生暗疮，却又安排她吃牛扒，摆明靠害。李泳汉更称杨思琦在凌晨时分于厨房食火龙果时，见李母施明即发晦气叫对方「食屎」外，又会把生果全收在衣柜免被施明取来吃。

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