给十九岁的我丨参展风波越烧越烈 张婉婷由「唔清楚」到怒斥母校讲大话 网民质疑：边个版本先准确

著名导演张婉婷为母校英华女学校执导的纪录片《给十九岁的我》近日因入选《第28届意大利乌甸尼远东电影节》再度成为焦点，对于校方发声明称并未授权纪录片于电影节进行放映，导演张婉婷联同制作团队深夜发表公开信，全面反击校方说法，直指对母校「公然对社会讲大话」感到非常震惊及无法接受。

张婉婷前后不一的说词被质疑诚信

不过事件未有因此而平息下来，张婉婷曾在声明上表示校长及副校长在2月26日的会议上并未反对，甚至要求团队准备影展预算，与校方今日（9日）「未授权」的声明内容完全相反。有网民质疑张婉婷在4月3日就事件回复就传媒称：「唔清楚。」但4月9日突然称年初曾与学校商讨参展，然后叫学校「唔好讲大话」，张婉婷前后不一的说词也引来网民质疑其诚信。

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张婉婷与母校风波被嘲「精彩过套纪录片」

导演张婉婷为母校英华女学校拍摄的纪录片《给十九岁的我》在2023年2月公映曾爆发私隐议而极速暂停公映，当时导演张婉婷曾就事件向受访者致歉并坦承：「如果真系唔愿意，电影唔会再上映。」事隔3年，《给十九岁的我》入选将于4月底举行的《第28届意大利乌甸尼远东电影节》的「特别放映」（Special screenings）有指导演张婉婷等6位幕后团队会出席，事件惹来外界争议，张婉婷曾回复传媒称要再了解：「都系发行人搞嘅，我都唔系好清楚。」直到昨晚（9日）在英华女学校发出「未授权」声明、与电影割席后，导演张婉婷联同制作团队深夜发表公开信，全面反击校方说法，直指对母校「公然对社会讲大话」感到非常震惊及无法接受，在信中惊爆今年初已开始与校方商讨参展事宜，校长及副校长在2月26日的会议上并未反对，甚至要求团队准备影展预算，与校方今日「未授权」的声明内容完全相反。为此有网民质疑：「张婉婷作为导演，𠮶头话唔知，依家一齐发声明，又话条片已剪去某部份，诚信呢？」、「导演唔系话自己唔知情嘅咩？」、「点解张女士第一日行出嚟要讲大话，佢唔清楚事件？」亦有人说：「呢单嘢啲花生真系不得了，鬼打鬼。」、「啲花生仲精彩过套纪录片」、「想不到这套纪录片2026还有后续风波。」

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两位主角「阿聆」与「阿佘」立场不变

两位主角「阿聆」与「阿佘」先后重申，她们反对公映的立场不变。「阿佘」更指，校方曾征询其意愿，她已明确反对，未料电影仍被送展，令她对制作团队「极度失望」。其后「阿聆」的好友、英华旧生恭心更在社交平台发表长文，力撑同学并直斥张婉婷的拍摄手法，她写道：「我未见过有咁多旁白嘅纪录片」，认为导演利用剪接权，将同学的私密生活强行塞入其预设的剧本中：「我非常印象深刻，当日戏院入面坐满张婉婷𠮶个年纪嘅长辈。成套戏明明记录紧一班未成年人最赤裸脆弱嘅时刻，但场内竟然不断、真系不断传出阵阵笑声。佢哋真系睇得超级过瘾。呢套戏受众从来不是我哋，佢系张婉婷用嚟服务呢班长辈嘅「自我感动」同「娱乐消遣」，去满足佢𠮶个年纪嘅人对后生仔嘅猎奇心理，为佢哋量身制造嘅回春药。最后，其他人我唔知，但系我知阿聆肯定冇同意过呢套戏攞去意大利放映。」

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