Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

爱回家丨「熊树根」「食屎陈师奶」世纪一吻掀热话 一细节惹网民不满：老人家唔可以谈情？

影视圈
更新时间：12:00 2026-04-10 HKT
发布时间：12:00 2026-04-10 HKT

TVB处境剧《爱‧回家之开心速递》昨晚（9日）播出的一集「豉油的之恋」，剧中「熊树根」刘丹和「食屎陈师奶」孙慧莲上演一段初恋味十足的「世纪之吻」，刘丹曾表示：「有惊冇喜，我都差唔多30几年冇呢啲咁惊吓嘅机会！」但有网民发现一个细节位并说：「熊树根系咪扮紧无惨？」

「熊树根」和「食屎陈师奶」有惊人秘密

事缘「陈豪」黄志荣与细妹「陈法拉」袁洁仪每日以不同理理上问熊家借「豉油」，惹来熊家上下极度不满，不过孤寒成性的「熊树根」刘丹意竟顺摊地奉上「每日一豉油」！最后熊家上下各出奇谋，最终发现「熊树根」刘丹和「食屎陈师奶」孙慧莲有惊人秘密，「食屎陈师奶」孙慧莲更扬言两人的恩怨已经过去。

相关阅读：爱回家丨「二太」苏恩磁与「食屎陈师奶」逾百岁组合被性骚扰？ 网民留猥亵言论：打了个X机

 

「食屎陈师奶」含泪离别「熊树根」

「熊树根」刘丹在剧中揭开豉油的秘密，原来个中涉及「食屎陈师奶」孙慧莲年轻时与豉油厂少东一段不为人知的恋情，两人惨遭拆散鸳鸯，所以「食屎陈师奶」孙慧莲对少东所赠的豉油珍而重之，多年来更把「熊树根」刘丹视作「爱的替身」，但「陈豪」黄志荣将被调往大西北工作，「食屎陈师奶」孙慧莲与「爱的替身」上演一幕「世纪之吻」，最后更含泪不忍离别。剧集播出后，有人形容是有史以来最好睇的一集，但亦有人发现：「借位嘅，都无锡到。」结果引来不少讨论：「锡额头都要借位，笑咗。」、「锡一啖冇咁大影响啩？」、「希望多啲呢啲痴线剧情。」、「边个话老人家唔可以谈情？」

「熊树根」刘丹丧妻后一直保持单身

「熊树根」刘丹丧妻后一直保持单身，独力照顾一家人，但熊家上下经常都想为他找个伴，凑巧「食屎陈师奶」孙慧莲不时在他身出现，所以明明「食屎陈师奶」孙慧莲已经有老公「陈豪」黄志荣，依然视他们为一对。剧情不时安排二人有暧昧行为，例如在公园一同切磋武艺、「熊树根」刘丹曾因被「食屎陈师奶」孙慧莲拍下醉酒影片而受其要胁，对她言听计从，甚至有一段豉油情缘，二人更曾因为了避免闲言闲语而尝试断绝来往，但当其中一方失落时，又会不期然地想起对方。 曾经一集「熊树根」刘丹迷信认为自己只要错穿鸳鸯袜，就会有不幸的事发生，结果意外困䢂而不断回忆自己过去，「熊树根」刘丹和「食屎陈师奶」孙慧莲多次的错摸，制造不少笑料，当时有人笑说：「根叔同食屎陈师奶系真爱」、「食屎陈师奶最多回忆」、「根叔同食屎陈师奶先系一对，陈生应该让爱啦。」

相关阅读：「食屎陈师奶」孙慧莲过档ViuTV？告别《爱回家》现身ViuTV剧 曾做罗家英老师：佢好纯品

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
居深港漂晒落马洲「守水塘」笋工 被公司发现后下场竟是... 哭诉：好日子彻底到头
居深港漂晒落马洲「守水塘」笋工 被公司发现后下场竟是... 哭诉：好日子彻底到头
生活百科
22小时前
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
生活百科
22小时前
东张西望｜港女哭诉内地丈夫出轨召妓  攞完居留权金屋藏娇  老婆北上踢窦大巴掴渣男
东张西望｜港女哭诉内地丈夫出轨召妓  攞完居留权金屋藏娇  老婆北上踢窦大巴掴渣男
影视圈
15小时前
公众投选理大年度十大科研与创新故事 印证大学卓越创科成果 驱动香港医疗创新及AI+发展
创科资讯
2026-04-09 07:30 HKT
全新口岸免费巴士4月开通！深圳湾来往宝能太古城 大型商场/公园一站式吃喝玩乐
全新口岸免费巴士4月开通！深圳湾来往宝能太古城 大型商场/公园一站式吃喝玩乐
旅游
2026-04-09 12:51 HKT
立法会上任百日统计｜多数议员全勤 惟新设「投票在席率」见分野 一议员竟缺席16次投票
立法会上任百日统计｜多数议员全勤 惟新设「投票在席率」见分野 一议员竟缺席16次投票
政情
6小时前
公屋旧墙裂缝成「提款机」？业内人爆公屋装修3大「抽水位」 报价单见此句或已中伏｜Juicy叮
公屋旧墙裂缝成「提款机」？业内人爆公屋装修3大「抽水位」 报价单见此句或已中伏｜Juicy叮
时事热话
23小时前
珠海烧味店惊见「合成猪」真身？港人遭群起炮轰无知 惟网民叹有1缺点：以后唔买了
港人珠海烧味店惊见「合成猪」真身！罕见有头有尾打破传闻？惟网民叹有1缺点：以后唔买了
饮食
2026-04-08 15:32 HKT
12年租楼族掷逾千万圆上车梦 由美容学徒变女创业家 「渴望回家有真正放松空间」
12年租楼族掷逾千万圆上车梦 由美容学徒变女创业家 「渴望回家有真正放松空间」
楼市动向
7小时前
04:13
星岛申诉王｜踩入40年历史庙街歌厅　每位$20入场听歌　歌手被叫出街：我们不是小姐
申诉热话
5小时前