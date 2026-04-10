爱回家丨「熊树根」「食屎陈师奶」世纪一吻掀热话 一细节惹网民不满：老人家唔可以谈情？

TVB处境剧《爱‧回家之开心速递》昨晚（9日）播出的一集「豉油的之恋」，剧中「熊树根」刘丹和「食屎陈师奶」孙慧莲上演一段初恋味十足的「世纪之吻」，刘丹曾表示：「有惊冇喜，我都差唔多30几年冇呢啲咁惊吓嘅机会！」但有网民发现一个细节位并说：「熊树根系咪扮紧无惨？」

「熊树根」和「食屎陈师奶」有惊人秘密

事缘「陈豪」黄志荣与细妹「陈法拉」袁洁仪每日以不同理理上问熊家借「豉油」，惹来熊家上下极度不满，不过孤寒成性的「熊树根」刘丹意竟顺摊地奉上「每日一豉油」！最后熊家上下各出奇谋，最终发现「熊树根」刘丹和「食屎陈师奶」孙慧莲有惊人秘密，「食屎陈师奶」孙慧莲更扬言两人的恩怨已经过去。

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「食屎陈师奶」含泪离别「熊树根」

「熊树根」刘丹在剧中揭开豉油的秘密，原来个中涉及「食屎陈师奶」孙慧莲年轻时与豉油厂少东一段不为人知的恋情，两人惨遭拆散鸳鸯，所以「食屎陈师奶」孙慧莲对少东所赠的豉油珍而重之，多年来更把「熊树根」刘丹视作「爱的替身」，但「陈豪」黄志荣将被调往大西北工作，「食屎陈师奶」孙慧莲与「爱的替身」上演一幕「世纪之吻」，最后更含泪不忍离别。剧集播出后，有人形容是有史以来最好睇的一集，但亦有人发现：「借位嘅，都无锡到。」结果引来不少讨论：「锡额头都要借位，笑咗。」、「锡一啖冇咁大影响啩？」、「希望多啲呢啲痴线剧情。」、「边个话老人家唔可以谈情？」

「熊树根」刘丹丧妻后一直保持单身

「熊树根」刘丹丧妻后一直保持单身，独力照顾一家人，但熊家上下经常都想为他找个伴，凑巧「食屎陈师奶」孙慧莲不时在他身出现，所以明明「食屎陈师奶」孙慧莲已经有老公「陈豪」黄志荣，依然视他们为一对。剧情不时安排二人有暧昧行为，例如在公园一同切磋武艺、「熊树根」刘丹曾因被「食屎陈师奶」孙慧莲拍下醉酒影片而受其要胁，对她言听计从，甚至有一段豉油情缘，二人更曾因为了避免闲言闲语而尝试断绝来往，但当其中一方失落时，又会不期然地想起对方。 曾经一集「熊树根」刘丹迷信认为自己只要错穿鸳鸯袜，就会有不幸的事发生，结果意外困䢂而不断回忆自己过去，「熊树根」刘丹和「食屎陈师奶」孙慧莲多次的错摸，制造不少笑料，当时有人笑说：「根叔同食屎陈师奶系真爱」、「食屎陈师奶最多回忆」、「根叔同食屎陈师奶先系一对，陈生应该让爱啦。」

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