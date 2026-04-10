何启华感谢观众集气导演版《夜王》成真 杨偲泳强调每位演员都有加入戏份 李芯駖为浴池戏配音赞开场好震撼

杨偲泳、谭旻萱（Mandy）、李芯駖、何启华昨晚（4日）为电影贺岁片《夜王》冲破过亿票房，大派鱼旦。他们均表示导演版《夜王》会交代一班「东日夜总会」小姐及客人的身世。李芯駖表示要为其中一场跟Sammi在浴池戏份而配音，所以睇过导演版本少少，大赞开场已经好震撼。

何启华指导演版本《夜王》系晒冷版

何启华则谓多谢观众集气而能够变成事出现导演版《夜王》，所以都会努力谢票。他说：「所有隐藏角色出晒，呢个导演版本《夜王》系晒冷版，已经All In！」谈到有指杨偲泳不满戏份被删减，问到导演版本是否刻意加返她的戏份？杨偲泳即叫记者为她澄清，只是传闻，又强调导演版入面每位演员也有加入戏份。