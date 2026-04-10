张继聪个唱群星捧场 被Edan封为「乐坛社工」爆和姜涛倾心事 儿子夹埋谢安琪玩突袭送惊喜

张继聪昨晚在旺角麦花臣场馆举行《WHAT'S NEXT LIVE 2026》演唱会，纪念自己入行逾20年，除老婆谢安琪（Kay）和细女张靖（Kakaball）是座上客外，古天乐、MIRROR成员姜涛与Alton（王智德）、王菀之、蔡卓妍、曾乐彤、偶像杜德伟与太太、杨伟伦、白只、森美等好友撑场，可谓星光熠熠。阿聪穿上枣红色长褛登场，以《Gimme A Break》、《半江红》、《末日先锋》等歌曲为演唱会揭开序幕，当唱到《K型》时现场镜头突然影向观众席上的太太，Kay一副冧样望着老公甜笑。

张瞻惊喜现身

阿聪完成第一part后，在台上多谢来捧场的好友，但当说到屋企人时，见到19岁大仔张瞻突然现身观众席，他惊喜说：「咦～点解我个仔都喺度嘅？你知唔知未够20岁系唔可以比surprise父母？有啲地方系犯法嘅，不过香港冇呢条例。」他又感恩说：「开心全部重要的人都喺度，好多行内朋友都未过睇我演唱会，未听过我嘅歌，所以今日好开心，可以透过我嘅音乐表达自己，因为我自己有好多唔同嘅面向，又系演员，又钟意讲嘢，自己有时都怕咗自己讲太多嘢。」入行20年的他表示写了不少歌，但自己未必有机会唱，甚至写了给其他歌手，可能不是太多人认识，借着今晚把这些歌曲送给大家。

Kay喜欢幽默感

其后，阿聪又谓看过一些女明星的访问，指她们择偶条件都是喜欢搞笑的男人，顿时觉得自己天无绝人之路，又指太太Kay亦喜欢自己的幽默感，随后献唱出吕爵安（Edan）的《小谐星》，当他唱到一半时，Edan突然惊喜现身跟他合唱，全场欢呼！阿聪表示演唱会要请嘉宾，第一个就是谂起Edan，两人一起合作过电视剧《季前赛》和电影《盗月者》，他指两人亦会一起约食饭倾心事；而Edan就直指聪哥是自己的人生导师，无论在工作还是人生的问题，都会找对方倾诉。阿聪又回想当年跟Edan与白只在日本拍戏，指Edan靓仔工作认真、态度好、又聪明，同样也被对方的动力感染，之后成为了好朋友。接着两人合唱《一表人才》。

Edan赞阿聪是模范榜样

而Edan亦在台上大赞阿聪既大只靓仔，又多才多艺，甚至似一个乐坛社工或者娱乐圈社工，因为令人好有安全感，同埋好多人生智慧，经常分享给别人：「觉得佢好好人，不只系我，我嘅成员姜涛，佢都会成日揾张继聪倾偈，阿聪真系好热心帮助每一位嘅人，我遇到问题，第一时间都会谂起问佢意见，呢样嘢十分难得，我觉得佢系一个模范榜样嘅男人，希望我有朝一日都可以成为佢咁犀利嘅男人。」

阿聪「吹沙入眼」流泪

唱到中段，阿聪突然走落观众席，与姜涛和Alton合照，场面墟冚！其后唱到后段的《日薄西山》、《玻璃窗的我》时，阿聪亦感触落泪，事后他指自己是「吹沙入眼」。之后以快歌《David Harleyson》、《Trash Talk》及《将•继、冲》作结尾，但当众人以为完场之际，阿聪与组合农夫的陆永和C君惊喜登场，并齐齐Chok住摆甫士，然后演唱会正式结束。

张靖赞爸爸跳舞好叻

演唱会后，阿聪接受访问时表示每次演唱会都好珍惜，感觉到现场气氛大家都好enjoy，自己准备的都尽力做了出来。问到觉得自己表现如何？他说：「我𠵱家学识放过自己，无论自己彩排咗几多次，到正式演出都会有一啲状况发生，但大致上都在我预期之内。」当晚阿聪准备了一段长达11分钟的歌舞，问到有否觉得跳舞会失礼女儿？他则回答：「我个女其实好乖，总彩排𠮶时佢都有嚟睇，佢都有话爸爸好叻，但自己唔去深究，唔会问佢系咪真心？咁就唔识趣啦！」他表示不是为了给女儿看到自己跳舞有多厉害，而是想让她知道爸爸平时有多努力，让子女看到自己经常在家练习，想给他们一个榜样。对于儿子张瞻惊喜现身撑场，阿聪坦言一家人夹埋，事前自己不知道，并谓还有时间与儿子吃饭。提到偶像杜德伟来撑场，阿聪表示对方在音乐方面影响了自己很多，因为自己很喜欢他的风格血和台风，自己能够在偶像面前表演，感觉好开心。他直言自己近几年经常学唱歌跳舞，彩排得够，即使遇到某些状况都不会怯。

Edan互相扶持梳理情绪

至于被Edan称为「乐坛社工」，阿聪笑说：「佢识讲嘢啰，美言几句系要过返啲佣金俾佢，(在台上表示叫Edan不要倾唔开心嘅事)男人老狗都系出嚟倾吓心事，佢话社工，其实都系心态，做呢行都会有压力，因为其他人未必会明白，我哋呢个位会明白，同佢哋倾吓偈，梳理吓啲情绪。」他表示和Edan好熟，大家都会倾心事，找他做嘉宾，不论他如何忙做嘉宾即刻话OK，「唱咩歌，你话事，都好支持。」

农夫组合有新搞作

另外，问到演唱会最后与农夫一起登场，身后却显示「LOUIS X FAMA STAY TUNED」，阿聪继续保持神秘，未有透露详情，只表示三人会以组合形式现身，并谓稍后会有公布，叫大家密切留意！