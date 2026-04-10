云浩影自爆私心 拍MV要求增添烧肉场面 盼下个MV挑战BLACKPINK级数

「仙气女神」云浩影（Cloud）早前到韩国首尔工作，并为新歌《雪爱》拍MV，虽然没有遇到落雪，但零下10度在汉江旁取景冻到脚板底都要贴暖包护身。此行她更成功藉拍MV之名，品尝著名烧韩牛，身心大满足！Cloud初试演绎开心、浪漫、活泼风格的《雪爱》感兴奋，笑说：「好开心唱到呢种歌，有一种跳脱、活泼嘅感觉，我从来未试过有一首咁得意嘅歌。呢首歌嘅难度喺最尾有一个转音位，要好够气先至唱到。」她推介搭车睇风景时听，尤其是最近香港天阴潮湿的时候，可以调节心情。

《雪爱》创作班底人才济济

新歌《雪爱》创作班底人才济济，作曲有JONO、Sandy Natsuly、T-Ma、王保为Bowie Ong；陈咏谦填词；编曲JONO和王保为 Bowie Ong；T-Ma监制。Cloud说：「作曲人Sandy系一位浸大学生，有好多歌手用紧佢嘅作品，Bowie系马来西亚作曲人兼制作人，而JONO，我哋之前都有合作过。」

女导演更充当MV「男主角」

《雪爱》MV以Vlog风格拍摄，配合迷你团队令过程更添好玩，Cloud说：「今次只有一位摄影师和一位导演，打灯师都冇。我同导演Tiffany第一次合作，佢年轻有为，因为好细crew，佢要身兼Styling、发型、化妆，好忙。」又透露女导演更充当MV「男主角」：「有一幕我拖住佢行，佢只系出『手』，大家会睇到佢嘅衫袖，手都睇唔到，真系几特别嘅尝试！」

Cloud零下10度汉江取景

虽然拍摄时没下雪，但当地气温只有零下10度，晚上在汉江边取景，寒风凛冽，Cloud狂贴暖包护身：「公司好担心我会冻亲，因为返嚟香港第二日有工作，所以我贴咗好多暖贴，肚啦、背脊啦，就连鞋底都有暖包！」镜头一转Cloud去食韩烧，Cloud透露：「有一场戏我要去食烧肉，系我私心，我事前同导演讲我好想食烧肉，所以我哋就去咗一间食烧韩牛嘅餐厅拍摄。」今次尝试了迷你团队，Cloud希望下次邀请韩国拍摄团队合作：「希望拍一个好似女团嘅MV，做到好似BLACKPINK咁。因为不能失礼，我首先要减肥，如果有咁嘅机会，一定要做到最好！」她亦期望将来到欧洲拍MV，到巴黎铁塔、罗马斗兽场和火车铁路等名胜取景。