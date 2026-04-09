Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

康城影展2026｜绫濑遥争影后要问松隆子 全智贤有望踩红地毯

影视圈
更新时间：23:45 2026-04-09 HKT
发布时间：23:45 2026-04-09 HKT

「第79届康城影展」将于下月12日至23日举行，大会早前公布《爱美丽的谎言》法国导演Pierre Salvadori执导的《The Electric Kiss》成开幕片，《魔戒》导演彼德积逊（Peter Jackson）及芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）将获颁「终身成就金棕榈奖」。

朴赞郁荣登首位韩国主竞赛评审主席

大会早前公布《选择有罪》韩国名导朴赞郁任主竞赛评审团主席，今日，大会公布主竞赛、「一种关注」、「特别展映」、「午夜展映」单元、非竞赛等的入围名单。3部日本片入围主竞赛单元，包括有日本名导是枝裕和执导、绫濑遥和搞笑组合「千鸟」的大悟主演新作《箱中的羊》；深田晃司执导、松隆子主演的《Nagi Notes》，以及滨口龙介执导的日法德比合拍片《All of a Sudden》将角逐金棕榈奖。

康城影展阵容鼎盛

西班牙名导艾慕杜华（Pedro Almodovar）的《Bitter Christmas》、《伊朗式分居》伊朗导演法哈迪（Asghar Farhadi）新作《Parallel Tales》、威尼斯金狮奖俄罗斯导演Andrey Zvyagintsev的《Minotaur》、《修女伊德》波兰导演Pawel Pawlikowski的《Fatherland》、《追击者》韩国名导罗泓轸新作《Hope》等都入围主竞赛单元，《Hope》由黄晸珉、赵寅成、米高法斯宾达（Michael Fassbender）与太太艾莉茜亚菲瑾德（Alicia Vikander）等主演，阵容鼎盛。

全智贤或亮相

《尸杀列车》导演延尚昊新丧尸片《群体》入围「午夜展映」单元，此片由全智贤、池昌旭、具教焕等主演，预计一众主角都会亮相康城。日本名导黑泽清新作《黑牢城》、荷里活影星尊特拉华达（John Travolta）处男执导作《Propeller One-Way Night Coach》将于「康城首映」单元放映。「特别展映」单元方面，史提芬苏德堡（Steven Soderbergh》的《John Lennon: The Last Interview》、朗侯活（Ron Howard）的《Avedon》等入围。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
DSE开考日撞正「杀手」司机！女生call车元朗去锦绣 离奇被送入马湾 司机竟反问「可唔可以补考？」｜Juicy叮
02:35
DSE开考日撞正「杀手」司机！女生call车元朗去锦绣 离奇被送入马湾 司机竟反问「可唔可以补考？」｜Juicy叮
时事热话
8小时前
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
生活百科
9小时前
居深港漂晒落马洲「守水塘」笋工 被公司发现后下场竟是... 哭诉：好日子彻底到头
居深港漂晒落马洲「守水塘」笋工 被公司发现后下场竟是... 哭诉：好日子彻底到头
生活百科
10小时前
公众投选理大年度十大科研与创新故事 印证大学卓越创科成果 驱动香港医疗创新及AI+发展
创科资讯
17小时前
全新口岸免费巴士4月开通！深圳湾来往宝能太古城 大型商场/公园一站式吃喝玩乐
全新口岸免费巴士4月开通！深圳湾来往宝能太古城 大型商场/公园一站式吃喝玩乐
旅游
12小时前
公屋旧墙裂缝成「提款机」？业内人爆公屋装修3大「抽水位」 报价单见此句或已中伏｜Juicy叮
公屋旧墙裂缝成「提款机」？业内人爆公屋装修3大「抽水位」 报价单见此句或已中伏｜Juicy叮
时事热话
11小时前
星岛申诉王 | 复活节包裹逾期未取爬满蛆虫 自提点职员呻：网购生果出晒水好臭！
申诉热话
7小时前
百年糖水舖换址重开 圆父母心愿 因应健康趋势减糖 「传承是坚持更是福气」
百年糖水舖换址重开 圆父母心愿 因应健康趋势减糖 「传承是坚持更是福气」
商业创科
19小时前
珠海烧味店惊见「合成猪」真身？港人遭群起炮轰无知 惟网民叹有1缺点：以后唔买了
港人珠海烧味店惊见「合成猪」真身！罕见有头有尾打破传闻？惟网民叹有1缺点：以后唔买了
饮食
2026-04-08 15:32 HKT
马场浮世绘｜「六月豪取」强配莫雷拉战女皇杯
马场浮世绘｜「六月豪取」女皇杯强配莫雷拉
马圈快讯
10小时前