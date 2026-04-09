康城影展2026｜绫濑遥争影后要问松隆子 全智贤有望踩红地毯

「第79届康城影展」将于下月12日至23日举行，大会早前公布《爱美丽的谎言》法国导演Pierre Salvadori执导的《The Electric Kiss》成开幕片，《魔戒》导演彼德积逊（Peter Jackson）及芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）将获颁「终身成就金棕榈奖」。

朴赞郁荣登首位韩国主竞赛评审主席

大会早前公布《选择有罪》韩国名导朴赞郁任主竞赛评审团主席，今日，大会公布主竞赛、「一种关注」、「特别展映」、「午夜展映」单元、非竞赛等的入围名单。3部日本片入围主竞赛单元，包括有日本名导是枝裕和执导、绫濑遥和搞笑组合「千鸟」的大悟主演新作《箱中的羊》；深田晃司执导、松隆子主演的《Nagi Notes》，以及滨口龙介执导的日法德比合拍片《All of a Sudden》将角逐金棕榈奖。

康城影展阵容鼎盛

西班牙名导艾慕杜华（Pedro Almodovar）的《Bitter Christmas》、《伊朗式分居》伊朗导演法哈迪（Asghar Farhadi）新作《Parallel Tales》、威尼斯金狮奖俄罗斯导演Andrey Zvyagintsev的《Minotaur》、《修女伊德》波兰导演Pawel Pawlikowski的《Fatherland》、《追击者》韩国名导罗泓轸新作《Hope》等都入围主竞赛单元，《Hope》由黄晸珉、赵寅成、米高法斯宾达（Michael Fassbender）与太太艾莉茜亚菲瑾德（Alicia Vikander）等主演，阵容鼎盛。

全智贤或亮相

《尸杀列车》导演延尚昊新丧尸片《群体》入围「午夜展映」单元，此片由全智贤、池昌旭、具教焕等主演，预计一众主角都会亮相康城。日本名导黑泽清新作《黑牢城》、荷里活影星尊特拉华达（John Travolta）处男执导作《Propeller One-Way Night Coach》将于「康城首映」单元放映。「特别展映」单元方面，史提芬苏德堡（Steven Soderbergh》的《John Lennon: The Last Interview》、朗侯活（Ron Howard）的《Avedon》等入围。