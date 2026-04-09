江美仪内地探店遭抢手机「点赞」 朱敏瀚酒店遇怪事 周嘉洛老是常出现唔怕观众厌

江美仪、朱敏瀚（朱仔）、周嘉洛（9日）出席综艺节目《试真D》记者会，三人拍节目到国内探店试食。江美仪大爆有侍应向她爆粗，又试过被店员抢手「点赞」。

朱敏瀚「叫鸡」有要求

朱仔则到梅州浸温泉，指浴池是明朝年代，但一阵尿味又有烟头，「仲有人驾电单车来洗衫！我浸完脚都想切掉脚板底！」江美仪大爆在佛山所住酒店现怪事，其中朱仔房间的电视机自动转台，又指他与周嘉洛每日操肌，周嘉洛每日食八只鸡蛋，而朱仔食白切鸡有要求要走皮，江美仪︰「所以我日日为他叫鸡！」而提到公司出「辣招」要求艺人交出个人社交平台密码，由公司进行「中央管辖」，周嘉洛坦言未有听闻，并称：「公司好似发出了声明。」在旁的朱仔也表示没有人问过他，指老友张振朗没有被「雪藏」并有工作。

另外，周嘉洛有份演出剧集《正义女神》和即将播出的综艺节目《试真D》，由晚上八时至十时半也见他出现，问可会担心观众睇到厌？他笑言无得怕，做演员好被动。