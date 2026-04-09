张宝儿退休计划未谂住 称投资袁伟豪与两子如买蓝筹股 为囝囝修读育儿课程：会一直去进修

张宝儿、张佳添（添Sir）等今日（9日）出席《退休有乜计》记者会，育有两子的张宝儿，对于退休计划，她笑言投资在小孩和老公袁伟豪身上，经已是投资蓝筹股，由于儿子年纪尚小，未有能力规划，作为父母要为子女建立，并会将儿子的利是钱作投资，不过退休计划目前对自己是太遥远的事。她说：「我觉得四、五岁小朋友已经可以教佢哋理财。」

张宝儿会一直进修育儿课程

曾修读珠宝课程的张宝儿，笑言诞下儿子后修读育儿课程，更认为育儿方法日新月异，所以会一直去进修，现在会教导儿子逻辑方面。她说：「𠵱家会教囝囝因为、所以，佢哋𠵱家未问尴尬问题，但我都好期待。」