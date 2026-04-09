吴业坤强调仍是TMG一员 年内约满无公司招手 否认妻子有喜

吴业坤（9日）出席综艺节目《试真D》记者会，对于有指约满TMG唱片公司，其名字一度从官方名单消失。吴业坤表示4月24日仍会以TMG歌手身份领奖。谈到可有倾续约，他坦言未有，合约会在今年内届满。

吴业坤资源被抢萌生意？

问到是否奖项多寡去决定续约？吴业坤否认其事，又指︰「在这个年代，得奖好难，因为好多歌手出道。」至于会否转做独立歌手？他则抱开放态度。问到可有其他公司招手，他坦言没有。提到有指他不满公司资源分配而离巢，吴业坤︰「我在公司的资源是数三、数四，又试过在日本、台湾拍MV，待我不薄。」认为公司越来越多师兄妹，派歌当然有限额。4月18日是他的36岁生日，吴业坤称正日生日会移师深圳搞生日音乐会，「因为国内巡唱中。」笑言抛低老婆。提到有传太太有喜，他否认有喜，「有努力过，随缘。」