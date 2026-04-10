王晶爆邵氏宿舍逾十艺人自杀猛鬼秘闻 影星李婷、名导秦剑同地上吊 回顾60年前恩怨情仇

导演王晶近日在其YouTube频道《王晶笑看江湖》中，大爆六、七十年代邵氏片场宿舍的恐怖秘闻。他指，当年邵氏为方便来自外地的电影团队及旗下艺人，在清水湾片场兴建了大规模宿舍，但这个星光熠熠的居所背后，却隐藏著不少悲剧，成为了许多都市传说的源头。王晶在片中指，邵氏片场前后有超过十名圈中人在宿舍内自杀。

李婷、秦剑于同一地方自尽

在众多悲剧中，王晶提及林翠前夫、名导秦剑，以及女星李婷的自杀事件。王晶指，当年秦剑因好赌加上事业失意自杀，而另一位同样在邵氏宿舍寻死的，还有女星李婷。不过王晶在片中未有加以说明两位已故前辈死亡的细节，而据当年的报导可得知，年仅21岁的邵氏女星李婷，于1966年在宿舍厕所内上吊身亡，死状惨烈，震惊影坛。

有网民指出，当年有传李婷为替父亲筹医药费，不仅嫁给富商，更将钱财交予当时沉迷赌博的导演秦剑，惟秦剑将钱输光，令李婷在感情与经济双重打击下走上绝路。而据当年报导，李婷疑因为病父筹钱不惜为出外交际，加上事业与感情受挫而寻死。有指李婷离世后，邵氏宿舍就不时有闹鬼传言，更邪门的是，在李婷去世三年后，因赌债缠身的秦剑，竟在同一地点以同样方式结束生命，当年不少民众都认为李婷冤魂索命。事件后来被改篇成电影《飞越阴阳界》，于1989年上映。

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王晶大爆宿舍常上演捉奸、打老婆真人骚

除了骇人听闻的自杀事件，王晶亦分享了宿舍内的众生百态。他忆述，宿舍曾发生过捉奸及打老婆等激烈冲突，邻居们甚至会「食花生」围观，场面犹如真人骚。

台湾女星扮靓得老板青睐？

另外，王晶也提到一则传闻，指当时有很多由台湾来港发展的女星，会在宿舍内打扮得花枝招展，在必经之路上等待，希望能博得邵逸夫爵士等大人物的青睐，以求一步登天。不过，王晶对此传闻的可信性抱持怀疑态度，他表示：「我睇嚟睇去个宿舍同邵老板出入𠮶条路就距离好远嘅，除非佢哋去门口撞啫，但冇理由，咁又太明显啦！」

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自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

林翠三位女儿罕合体：