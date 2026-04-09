金像奖向殿堂级业界英雄致敬 公布「终身成就奖」朱家欣「专业精神奖」姚敏琦 

香港电影金像奖协会(大会)为表彰多年来为香港业界作出卓越贡献的杰出电影人，特设殿堂级荣誉「终身成就奖」及「专业精神奖」。大会今日公布授「终身成就奖」予创立香港电影数码特技、在视觉效果领域贡献卓著的朱家欣先生，「专业精神奖」则表彰入行超过四十年的资深副导演、在行内被尊称为「大师兄」的姚敏琦女士。并发布两位在「第四十四届香港电影金像奖」特刊中的造型照。

尔冬升赞扬两位得主体现香港电影灵魂

大会主席尔冬升代表董事局向朱家欣及姚敏琦致以衷心祝贺。尔主席赞扬朱家欣开创香港电影数码特技之先河，引入并培育本地视效团队，让香港电影在视觉效果与技术层面紧贴国际步伐，拓阔港产片的创作想像空间；同时肯定姚敏琦多年来稳守前线岗位，以严谨态度与团队精神赢得有口皆碑，不但在专业范畴表现出色，更以身作则培育新一代电影工作者，体现香港电影坚守不懈的专业精神。

朱家欣从电影世家走向数码革命

朱家欣出身电影世家，自小在在从事制片及发行工作的父亲朱旭华薰陶下，见证上一代电影人对创作不惜工本、严谨认真，从而立志投身影业。预科毕业后，他远赴意大利攻读电影，向欧洲大师取经，回港后凭敏锐触觉留意到荷里活积极发展电脑特效，于是在八十年代中大胆投入资金及技术创立先涛数码，建立本地电脑特效团队，专注为广告及电影提供特效制作。团队1995年先以嘉禾出品《人间有情》小试牛刀，利用电脑合成让演员走入昔日香港街头，与林黛、周璇等银幕偶像「同场」。几年后再以《风云：雄霸天下》震撼观众视觉，聂风大战火麒麟、步惊云抢亲等经典场面，令此片不但于淡市中横扫票房，更被视为香港电影电脑特效的重要分水岭，正式开启港产片数码特效的新时代。

《风云》震撼影坛 开创港产片数码新时代

《风云》的成功，令先涛数码迅速跃升为亚洲首屈一指的数码视觉特技公司，相继参与《中华英雄》、《少林足球》、《见鬼》、《功夫》等作品，为各类片种注入崭新视觉效果，多次赢得香港电影金像奖及台湾金马奖「最佳视觉效果」殊荣，令「香港制造」的电影特效备受国际注目。其后，朱先生带领团队进军游戏及合拍片领域，包括开发《射雕英雄传》电子游戏，以及把《宝葫芦的秘密》拍成特技儿童片，吸引迪士尼投资并最终被全面收购，印证他把先涛发展为「华人梦工场」的愿景。多年来，他既不断引入新科技，又积极培育动画师、视效师及导演等新一代，对本地数码娱乐科技贡献良多。朱先生作为香港电影由光学年代迈向数码年代的关键人物之一，先后获颁香港特区政府铜紫荆星章，并入选美国《商业周刊》「亚洲之星」，今届再获香港电影金像奖颁授「终身成就奖」，可谓实至名归。

姚敏琦被同业尊称为「大师兄」

电影圈有一个极其关键、却鲜于出现在镜头前的岗位─副导演，今届「专业精神奖」得主姚敏琦女士，正是这个位置的典型代表。她于1982年以场记身份入行，凭过人记性和一丝不苟的态度迅速获前辈赏识，逐步成为现场调度与拍摄流程的中坚力量。入行逾四十载，由早年被暱称为「琦琦」，到在片场被同业尊称为「大师兄」，这个称呼既反映她的资历与辈分，更确认了她在剧组中的稳健可靠。身为副导演，她负责为每部电影编写详尽的「菜单」（Call Sheet），预备演员、道具、服装、场景到季节、时间等细节，让导演、美术、道具和制片有据可依，将复杂的拍摄工程梳理得有条不紊，与多位香港导演长年合作，始终坚守专业标准。

姚敏琦实至名归屡获内外肯定

「大师兄」最为人敬重的，除了准确、细心和有系统的前期准备，还包括她对演员的细腻照顾。她在拍摄前主动设计模拟练习，以游戏形式带领小演员熟习环境，再亲自陪同他们适应拍摄场面，务求在保障安全之余，让他们能安心投入演出。她深知副导演的工作多属「隐形」，公众未必了解，但专业与否行内的导演与剧组自然心中有数。入行至今，她特别以拍摄警匪动作片为傲，认为当中展现的人物情感与团队默契，正好总结自己多年的片场经验。近年在大制作减少之际，她仍然保持状态、随时候命，并于2024年获香港电影工作者总会颁发「杰出电影工作者大奖」，今次再获香港电影金像奖颁授「专业精神奖」，不单是对她个人工作的嘉许，更是对副导演岗位长年默默付出的重要肯定。

金像奖特刊4.15推出

为志此影坛盛事而编制的「第四十四届香港电影金像奖」特刊将于4月15日起正式推出发售。特刊配合本届「蓄势绽放」主题，以紫与绿两种高雅而现代的色彩作为主调，封面以「最佳男主角」及「最佳女主角」候选人的独立造型照拼合而成，设计别具心思。