「25+英皇群星演唱会」王双骏突辞任无损大局 总监制刘伟强率精英团队阵容依然鼎盛

英皇娱乐庆祝成立25+周年的「25+ 英皇群星演唱会2026」，将于5月3 日及4日晚上7时假启德体育园主场馆举行，由谢霆锋、容祖儿、Twins等多位歌手倾巢演出，更邀来刘伟强导演任总监、张叔平任美术总监及王双骏(Carl)任音乐总监，阵容十分强大。只剩下不足一个月时间，不过今日凌晨王双骏在IG上宣布辞任音乐总监一职，他撰下长文表示在去年年尾获邀请担任演唱会之音乐总监，对于主创团队的强大阵容，感到十分期待。之后就马不停蹄地与团队会议，用了两个多月的时间制定了整个演唱会歌单流程。但在整个过程中，却只能透过公司代为传话，一直不能与各歌手们直接对话倾谈演出内容。因此在再三考虑后，决定辞任音乐总监。

英皇回应沟通机制严谨

音乐总监王双骏辞任一事，英皇娱乐发表声明，表示《25+英皇群星演唱会》有别于其他单一歌手的演唱会，除了演出的艺人众多，涉及的音乐及制作单位更是多不胜数，相关协调工作的复杂度超乎想像。演唱会牵涉的环节繁复，分工精细，不同单位处理其专长领域，为方便讯息准确传递，故由主创团队代表与不同单位统一协调，以提高沟通效率。英皇娱乐由衷感谢Carl这段日子来为我们音乐会付出的时间和心血。

筹备工作按进度如常进行

《25+英皇群星演唱会》总监制刘伟强表示：「主创团队十分感激Carl于演唱会前期提供意见。于筹备期间，Carl带领其资深团队为整个演唱会在音乐编排上作专业指导，以及在整体故事构想和音乐配合提供宝贵意见。有关演唱会流程及艺人选歌等已大致落实，筹备工作一直按进度如常进行，Carl虽然请辞，但仍然会担任谢霆锋环节的乐队总指挥，加上其资深团队仍然继续留任，故不影响演唱会在音乐上的整体呈现。」

王双骏留任谢霆锋环节乐队总指挥

《25+英皇群星演唱会》为英皇娱乐25+周年庆典的压轴活动，除了英皇娱乐本身资源丰厚的艺人库，在演唱会音乐总监的带领下，更诚意联同香港乐坛内极具份量的音乐人与艺人为观众带来耳目一新的表演。是次音乐总监团队阵容鼎盛，除了Carl仍然会担任谢霆锋环节的乐队总指挥外，部分环节的音乐总监班底如：古巨基携手「最佳音乐拍档」黄丹仪呈现不一样的舞台经典；陈慧娴与合作无间的音乐人黄兆铭将为其经典金曲注入新元素。