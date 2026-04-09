江芷妮以专家身份获委任评审局要职 凭TVB百万奖金创业成CEO 两孩之母转行后状态惊人

现年48岁的前TVB艺人江芷妮自2007年退出娱乐圈后，凭借独到商业眼光和不断进修，成功转型为美容界女强人。她不仅创立了自己的美容集团，更在行业内担任多个重要职位。近日，江芷妮在IG分享喜讯，宣布获香港学术及职业资历评审局（HKCAAVQ）委任为行业专家，事业再上一层楼，其冻龄美貌和成功故事激励人心。

江芷妮凭TVB百万奖金创业

江芷妮曾在TVB担任主持及演员，因外貌被指与唐诗咏相似而为人熟知，并在《同捞同煲》、《爱情全保》等剧集中担纲演出，与马国明更是经典的萤幕情侣。然而，她在事业高峰期选择了另一条路。2007年，江芷妮在《万千星辉贺台庆》中赢得百万现金大奖，她将这笔奖金连同多年来赢得的30多万港元，全数投入创立自己的美容集团，毅然从商。

江芷妮打造美容王国成行业领军人物

江芷妮的事业转型极为成功，从她分享的日常点滴可见，她的工作非常繁忙，不仅要亲自为自家产品代言，更以行业领袖的身份活跃于各大场合。近日在她分享的其中一张照片中，江芷妮身穿黑色西装，与业界人士一同出席由香港贸发局（HKTDC）主办的「美与健生活博览」，展现其专业干练的一面。

她现时担任职业训练局（VTC）美容及美发业训练委员会主席，并经常获邀演讲。从照片可见，她在台上以「粤港澳美容『一试多证』与个人发展优势」为题进行分享，仪态大方，充满自信。在另一场VTC研讨会上，她再次以专业形象示人，与来宾在「正向思维 抗压护发」的背板前合照，凸显她在美容护理领域的权威地位。

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江芷妮成为行业专家

除了商业上的成功，江芷妮亦不断追求自我增值，先后取得港大工商管理硕士及美容业资历认可4级资格。近日，她透过IG晒出香港学术及职业资历评审局（HKCAAVQ）的委任信，正式获委任为行业专家，为业界的资历评审和教育发展贡献力量。她在照片中写下「Grateful, Blessed」（感恩，蒙福），流露出对这份认可的喜悦。

江芷妮家庭事业两得意

江芷妮事业得意，家庭生活同样美满。她于2012年与建筑师男友结婚，育有一对仔女。即使已是两孩之母，48岁的她依然保养得宜，皮肤白滑紧致，无论是出席活动还是日常分享，状态都维持在巅峰，成为自家美容王国的最佳「生招牌」，令江芷妮被封为艺人成功转型的最佳典范。

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