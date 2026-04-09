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魏骏杰前妻张利华转行做保险年赚逾500万 埋堆王玉环揾食跻身「顶尖会员」创惊人业绩

影视圈
更新时间：17:30 2026-04-09 HKT
发布时间：17:30 2026-04-09 HKT

魏骏杰的前妻张利华（现名张珈琳）离婚后，财运越来越好，自投身保险界跟「保险女王」王玉环发展，成为对方旗下猛将，近年已成功跻身保险业「百万圆桌（MDRT）」行列。张利华最近出席保险公司举办2026年度颁奖典礼，开心透露达到「Top of the Table（TOT，顶尖会员）」的业绩标准。

魏骏杰前妻张利华登TOT

张利华所指的TOT「顶尖会员」，要创下惊人的业绩，年收入达到512万港元。张利华在社交网表示：「与优秀者同行，与前辈同光。恭喜伙伴们斩获TOT、COT、MDRT，自己亦荣登行业顶尖TOT。这份荣誉从非一人高光，而是团队同心、光芒万丈。」

魏骏杰前妻盼薪火相传

张利华不忘感谢团队：「感恩团队滋养，薪火相传，期许明年带领更多小伙伴共登年度舞台。感恩公司平台，感恩客户托付，感恩一路坚定成长的自己。所有不易，皆为馈赠，所有坚持，终有回响。未来，继续以专业立身，以服务致远，为更多家庭守护财富与未来。」

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据指张利华登TOT，除要获得MDRT会员资格外，从业员又要达到指定业绩要求，据2026年度的业绩标准，TOT的收入高达5,124,000港元。在2026年第一季度，张利华已成功跻身TOT行列，并获得「钻石会员」，可见其业绩非常理想。

张利华生活越见富贵

来自内地的张利华与魏骏杰于2008年结婚，二人育有一女现已15岁，不过有传张利华在2020年背夫出轨，与多位男士关系暧昧，魏骏杰同年透露二人已离婚。张利华回复单身后广结城中富豪，成功融入社交名流圈，生活富贵，而外貌亦越见精致。

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