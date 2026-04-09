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刘德华姜涛世纪合体神还原经典 麦当劳促成《没有翅膀的天使》复刻版MV 感动传承爱心30年

影视圈
更新时间：15:20 2026-04-09 HKT
发布时间：15:20 2026-04-09 HKT

慈善歌曲《没有翅膀的天使》于2007年推出，由刘德华亲自填词及主唱，多年来陪伴无数人走过高低起伏，抚慰心灵，早已成为数代人心中的经典。事隔近20年，今年又适逢香港麦当劳叔叔之家成立30周年，香港麦当劳破天荒促成这首经典歌曲跨世代重现大家眼前，联乘「香港麦当劳叔叔之家星级监护人」刘德华及「香港麦当劳叔叔之家慈善大使」姜涛同场拍摄、并重新编曲录制《没有翅膀的天使》经典复刻版MV，希望以两代的动人歌声传承温暖正能量，与大众携手庆祝香港麦当劳叔叔之家30周年大日子。

姜涛神还原刘德华角色

MV初段姜涛重演当年刘德华的角色，神还原每一个动作、眼神，甚至过镜效果，向刘德华的创作致敬；刘德华其后于MV中段现身，与姜涛、一众小演员及五位来自麦当劳叔叔之家的康复病童一同嬉戏的温馨画面，仿佛将爱与希望一代一代传承下去，感动人心。

刘德华祝贺30周年延续陪伴

身为香港麦当劳叔叔之家星级监护人刘德华表示：「我好开心可以再次重唱《没有翅膀的天使》呢首歌，因为好多人都对呢首歌好有深刻印象，而今次有机会与姜涛及一班来自麦当劳叔叔之家的小朋友重新拍摄呢个经典复刻版MV，都为呢首歌赋予一个更深层的意义。我仲特意改编呢首歌以加插Happy Birthday歌词，祝贺香港麦当劳叔叔之家30周年，希望大家好似歌词『高低也与你一起』 一样，继续支持病童同佢哋嘅家人。」

姜涛荣幸重演经典传承正能量

已连续四年担任香港麦当劳叔叔之家慈善大使姜涛表示：「我好多谢麦当劳今次比呢个机会我，令我有机会与刘德华先生同场拍摄，我仲好荣幸可以重演佢嘅角色，希望今年可以畀到惊喜大家，同我哋一直继续分享爱心，为社会注入正能量。」《没有翅膀的天使》经典复刻版MV 由即日起上载至香港麦当劳官方YouTube频道、facebook及Instagram等社交平台。
 

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