CNN误报Michael J. Fox米高霍士离世 患柏金逊症多年日前曾现身宣传 发言人否认死讯

经典科幻片《回到未来》系列的64岁荷里活影星米高霍士（Michael J. Fox）近日被美国新闻媒体CNN误报死讯，刊出一篇悼念米高霍士的文章《Remembering the Life of Actor Michael J. Fox》（悼念米高霍士的一生），引发全球影迷震惊。消息一出迅速在社交平台疯传，不少网民及粉丝纷纷留言悼念，甚至有部分传媒跟进转载。

发言人否认米高霍士死讯

其后，米高霍士方面迅速作出澄清，亲自透过发言人否认死讯，强调相关报道纯属错误，并指本人目前安好，「Michael情况很好，他昨日在PaleyFest的舞台上接受采访。」消息传出后，外界对大型媒体出现如此严重失误感到震惊及不满。据了解，今次事件疑因CNN内部编辑流程出错，有关方面解释：「相关文章因错误而上传。我们已将文章从我们的平台中删除，并向米高霍士及其家人道歉。」

相关阅读：米高霍士出第四本自传 坦承记忆力衰退难再演戏

米高霍士患有柏金逊症

米高霍士早于1991年、29岁时已确诊患有柏金逊症，并于1998年公开病情。早前他有份客串夏里逊福(Harrison Ford)主演的剧集《诚实治疗法》第3季，本月7日还出席剧集煞科的庆功派对。昨日又惊喜亮相PaleyFest，与夏里逊福一同宣传《诚实治疗法》。

相关阅读：人工智能破解柏金逊 IBM与米高霍士合作突破