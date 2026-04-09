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车银优逃税补缴6800万港元税金罚款 二度道歉坦承「决策不周」 韩国网民强烈反对复出

影视圈
更新时间：13:00 2026-04-09 HKT
发布时间：13:00 2026-04-09 HKT

29岁韩星车银优于今年初被爆涉逃税200亿韩圜（约1.05亿港元），曾发千字文道歉。昨晚（8日）车银优再在社交平台二度撰长文，透露已依照韩国国税厅的调查结果，完成补缴税款及罚金，涉及金额高达约200亿韩圜，并再次向大众道歉，不过韩国网民对事件的看法反应两极，有人接受他改过，亦有人强烈反对他复出。据《韩国经济新闻》报道，车银优实际补缴税款为130亿韩圜（约6,864万港元）。

车银优承诺不重蹈覆辙

车银优昨晚在IG上载黑图，撰长文表示在处理税务程序上确有疏失，又向所有粉丝及大众道歉，并强调不会逃避责任：「假如有未充分观察到的地方，那全部都是我的责任，我绝对不会用『不知道 』或『 是某人的判断』去回避。」

车银优又补充当时在其经历变化和混乱时，为可以更稳定地进行活动，而成立公司，回想起来才发现当初未有仔细地考虑清楚，认为自己应负起最大责任，而非其家人或所属经理人公司。车银优又承诺今后不会再犯相样错误，在往后处事上以更加谨慎和严格的态度应对。

相关阅读：车银优遭爆疑借母开公司逃税 被追缴1亿 经纪公司︰积极配合调查

车银优设立「空壳公司」

车银优于今年初遭韩国国税厅发动高强度的税务调查，围绕其设立的一人法人公司。据悉，该公司由其母亲挂名负责人，其他家族成员则分任董事与监察人。国税厅调查发现，该公司登记地址位于其家族经营的餐厅，且并未实际提供艺人管理或营运服务，因此认定其为缺乏实质营运的「空壳公司」，主要目的在于将个人演艺收入转入公司，借此适用较低的企业税率，达到避税效果。

相关阅读：车银优出post公开道歉 承认对缴税「不够严谨」 会配合调查承担相应的责任

车银优形象受创

车银优近年来凭在男团及演员界双线发展，在亚洲累积超高人气，并以「高颜值学霸」的形象，深受广告商与品牌青睐。但车银优卷入逃税丑闻，导致部分合作品牌陆续暂停合作，演艺事业面临严峻考验。不少韩国网民对车银优2度道歉冷嘲热讽，强烈反对其复出：「所以现在是要夸他很棒吗？」、「130亿还是200亿根本都很夸张，这种金额都快跟中小企业年营业额差不多了」、「逃税的艺人能不能直接退出演艺圈？」、「130亿是小数目吗？」、「130亿就想当没发生过？哈哈」。但海外粉丝普通认为车银优已补缴巨额税款，应予以改过的机会。

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