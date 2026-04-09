95岁黄夏蕙四代同堂家庭照曝光 荣升太婆竟公开求救：点称呼小朋友 六子女全拥博士学位

人称「夏蕙姨」的黄夏蕙纵横娱乐圈逾70年，称得上是一个传奇女子，当年只有18岁的黄夏蕙与已婚名律师胡百全的初恋故事轰动一时，在没有名份的情况下诞下6名子女，幸好胡百全多年来对黄夏蕙照顾有加，每月支付赡养费给予生活保障。虽然黄夏蕙与胡家曾因胡百全遗产问题有过法律纠纷，但近年黄夏蕙表示将透过法律援助追讨多年来应得的遗产基金，金额估计逾3,000万港元，计划用于兴建安老院。

95岁的黄夏蕙儿孙满堂

95岁的黄夏蕙儿孙满堂，不过子女早已移民海外，较少公开露面，在2023年92岁寿宴时，细女Maggie曾罕见现身，被指气质神态与夏蕙姨相似。日前黄夏蕙在FB贴上一张家庭相并说：「有冇兄弟姊妹？可以回答到我呢个咁深奥嘅问题呢？」原来细女Maggie个女生了个仔，个仔又生二个仔，搞到黄夏蕙不知道「应该点称呼两位小朋友呢。」

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黄夏蕙再贴出四代同堂的相片

黄夏蕙在2020年时已荣升太婆，当时她在社交媒体上分享了女儿Maggie抱著外孙的照片，今次再贴出四代同堂的相片，相中看到黄夏蕙流露出一脸慈祥老人的样子，有人留言表示恭喜：「曾孙，bb已升格做太婆了，儿孙满堂，恭喜。」、「BB女BB仔，恭喜夏蕙BB荣升太婆。」、「夏蕙bb梗系叫两个bb做 大B细B 。」、「外曾孙，可以叫「息（音 塞）」。」还有人说：「一律叫BB。」黄夏蕙的6个子女个个都考了博士学位，事业又有成，黄夏蕙曾表示胡百全当年也尽爸爸责任，一路陪伴子女成长，放假又会到山顶或公园去玩：「当时我哋好开心，个个仔女都摆满月，请晒人㗎！冇偷偷摸摸，胡生真系好锡仔女，负责供书教学，又唔使闹，我仔女唔使教自动波，冇劳气，我两公婆未试过打小朋友，小朋友做错事只会同佢哋讲道理，有啲小朋友，你打佢，佢真系记仇，憎到你不得了，佢哋好少争玩具，打架更加冇，我哋放假一定陪小朋友，带佢去山顶玩，由细到大都喺屋企长大。」

黄夏蕙和「香港赛车之父」潘炳烈共度余生

胡百全离世后，黄夏蕙和「香港赛车之父」潘炳烈共度余生，黄夏蕙曾经分享过她与潘炳烈的婚姻之道，维系多年感情全凭一个「忍」字，他们认为靠著互相忍让，才能令爱情保温及长久。黄夏蕙更指，假设知道对方有第三者都会扮作不知情，然后用爱去感化对方，令对方回心转意，认为这才是「爱的真谛」！虽然去年黄夏蕙曾《东周刊》揭露晚年蜗居新田160呎过渡屋、靠每月4,195元长生津度日，经理人Simon说：「其实6名子女一直有畀生活费，大女Maggie睇到报道震惊同愤怒，除咗要澄清返子女冇弃养妈妈，每个月都提供畀基金生活费外，更急查到底发生咗咩事？但BB全挪去营运『夏蕙慈善基金』，又用生活费援助更逼切嘅人！每个月有几多就用几多，搞到『棺材本』得返唔够1万元。」Simon又指经了解过后才知道母亲性格倔强，有乜事唔出声，唔想子女负担，最终子女要求她退还过渡屋的决定，黄夏蕙接纳建议，承诺尽快处理，又委托经理人严控妈咪用钱，不准再不自量力帮人。

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