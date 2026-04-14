21世纪大君夫人｜剧情懒人包、5大看点、IU孖边佑锡「契约婚姻」

21世纪大君夫人｜由IU、边佑锡、鲁常泫及孔升妍领衔主演的韩剧《21世纪大君夫人》已于4月10日正式开播。剧集讲述一名皇室王子与韩国顶级财阀继承人达成「契约婚姻」的爱情故事，全剧共12集，逢星期五、六更新。下文为您精心整理了《21世纪大君夫人》的剧情懒人包，即睇分集剧情、角色介绍及5大必看亮点！

剧情大纲

角色介绍

分集剧情

必看亮点

《21世纪大君夫人》由IU、边佑锡、鲁常泫以及孔升妍主演。

故事讲述深受百姓爱戴的理安大君（边佑锡 饰），因面对皇室内部压力，决定与不满自身平民身分的韩国顶级财阀继承人成熙周（IU 饰）达成契约婚姻。二人原本各取所需，却在相处过程中渐生情愫，最终共同开创命运，谱出一段浪漫的爱情故事。

IU与边佑锡上演假婚真爱。

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IU 饰演 成熙周

成熙周是一位韩国顶级财阀的富二代。在阶级森严的君主立宪制背景下，她的平民身分使其处处受挫。为了将家族的商业帝国版图扩张至王室，她果断选择与理安大君进行契约结婚。

IU饰演有野心的富二代成熙周。

边佑锡 饰演 理安大君

理安大君是王室中一位不能崭露头角的次子。尽管如此，他凭借与生俱来的高贵气质与非凡魅力，深受国民爱戴，更被封为「最受喜爱的王族」。

边佑锡饰演皇室次子理安大君。

鲁常泫 饰演 闵郑祐

闵郑祐是理安大君的挚友，他承袭祖父与父亲的步伐，成为国家总理。

鲁常泫饰演总理闵郑祐。

孔升妍 饰演 尹苡廊

尹苡廊出身于一个曾培养出四位王妃的显赫家族。她对自己的使命从未怀疑，致力为大韩民国王室展现最完美的王妃形象。

孔升妍饰演尹苡廊。

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第1集剧情：成熙周向理安大君求婚

成熙周为推广旗下品牌及制造热度，高调入宫出席主上的生日宴。宴会上，她不仅被贵族议论，更遭同父异母的兄长冷嘲热讽，但她均直接反击。理安大君的现身旋即成为全场焦点，虽被大妃尹苡廊为难，仍凭借智慧完美化解。宫中突然发生大火，尹苡廊误会是理安所为并掌掴他，更以此为由逼迫他与指定人选结婚以示忠诚。与此同时，成熙周亦拒绝了父亲安排的联姻。在走投无路下，成熙周决定主动出击，直接向理安大君求婚。

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1. IU对新作充满信心

被誉为年度最期待作品之一的《21世纪大君夫人》，在早前的发布会上，主演IU自信地表示：「我从来不会错过业界的任何冠军作品，我们的团队目标是制作第一位的作品。」足见她对此剧信心十足。

IU对新剧自信满满！

2. IU与边佑锡时隔10年再度合作

IU与边佑锡早于10年前的剧集《月之恋人—步步惊心：丽》中已有合作。IU笑言，这次重逢虽然相隔十年且私下没有交流，但二人默契极佳，几乎没有尴尬期，让观众非常期待他们在剧中演绎的罗曼史。

IU与边佑锡时隔10年再合作，上演甜蜜罗曼史。

3. 演技派演员阵容

《21世纪大君夫人》演员阵容鼎盛，女主角IU近年凭《苦尽柑来遇见你》名声大噪，更荣获「2025首尔国际电视节」影后殊荣。而男配角鲁常泫亦凭《在熙的男，朋友》夺得第45届青龙电影奖「最佳新人男演员」，加上实力派女演员孔升妍，演员阵容星光熠熠。

《21世纪大君夫人》演技派云集。

4. 瞩目的幕后制作团队

剧集的幕后团队同样强大，由曾执导《金秘书为何那样》及《还魂》的导演朴峻华操刀。剧本出自新人编剧刘雅仁之手，该剧本从997件参赛作品中脱颖而出，获得2022年MBC剧本征集大赛的优秀奖。音乐方面则由第40届青龙电影奖音乐奖得主金泰成担任音乐导演。

《21世纪大君夫人》幕后团队同样瞩目！

5.「契约婚姻」题材注入新意

虽然「契约婚姻」是经典的戏剧题材，但《21世纪大君夫人》成功在旧有框架中玩出新意。剧集巧妙地融入皇室与财阀斗争的元素，男女主角并非典型的「恋爱脑」，而是各自心怀盘算，为剧情增添了更多层次与张力，势必吸引观众追看。

IU在社交平台分享幕后花絮。

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