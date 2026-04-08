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英伦班霸Suede相隔10年载誉归来 周六西九开唱顺道享用香港美食  

影视圈
更新时间：21:45 2026-04-08 HKT
发布时间：21:45 2026-04-08 HKT

英伦殿堂Britpop乐队Suede将于今个星期六（11日）晚上7时正，在西九文化区安盛竹翠公园举行《The Antidepressants Tour in Hong Kong》，亦是乐队自2016年8月的世界巡唱香港站后，相隔整整10年载誉归来，演出当天更将在竹翠公园场内特设摊位，售卖只在香港场独家限定发售的精美酒壶等周边商品。

Suede巡演见证世代共鸣

早前Suede的两位成员包括低音结他手Matt Osman和键琴手Neil Codling便趁着巡演空档，接受了香港媒体的越洋访问大谈近况，他们表示香港对Suede来说是一个很特别的地方，今次会带来新专辑和这30年的经典作品给大家，虽然Suede曾多次来港演出，但每次也有宾至如归的感觉，而且更有机会享用香港美食。Matt和Neil续说巡唱由英伦开始，现已踏上欧洲大陆，至今各地的歌迷也很疯狂，也很熟悉他们的歌曲、常常在现场一起大合唱，不过由一个塞冷的地方展开巡唱第一站，直至近期天气开始回暖，冬天和夏天的衣服也必定要放在行李箱内。

Suede音乐影响不同世代

作为Britpop音乐最具影响力的其中一队乐队，他们很高兴Suede的音乐影响了不同的世代，也表达了对现今在音乐创作上的一些看法：「世代不停转动，今时今日用一部电脑便可以做出一张专辑，取代了一大班乐手进入录音室夹Band 和造歌的程序及乐趣。但当一群人聚在一起造音乐，才能有不同的意见和风格，那种多样化是以一部电脑所做出来的音乐完全不能比拟。」「不过一首歌如何造出来并不重要，最重要的是它能为人所认识和能够感动人。」他们说在台上玩Live时任何一部分都觉得好正、好开心，而且巡演是表达Suede音乐理念的最佳方法。

新专辑《Antidepressants》获誉年度佳作

今次Suede的《The Antidepressants Tour》是为了配合去年乐队推出的第10张专辑《Antidepressants》而展开，主音Brett Anderson表示：「我不认为我们这一代还有哪个乐团，还在创作像我们这张充满同样活力的唱片。」再加上外地多个知名音乐媒体拣选它为2025年最佳专辑的其中一张，由此可见Suede在30余年的音乐生涯中，他们不拘泥于潮流，在经历了解散与重组后，创作出了他们这一代最优雅、最富情感深度、最戏剧张力的摇滚乐，最重要的是他们的音乐永不过时。

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