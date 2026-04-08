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陈健安孖Nowhere Boys搞歌迷BBQ聚会派惊喜 全场齐睇歌曲首播演变握手会

影视圈
更新时间：20:45 2026-04-08 HKT
发布时间：20:45 2026-04-08 HKT

陈健安的歌迷会「本原族」与乐队Nowhere Boys的歌迷会「Nowhere Boys & Girls」，日前在大埔的烧烤场举行「2026围炉BBQ暨Fans Gathering」，这是第二次联合party，他们与本地及世界各地过百Fans玩游戏、抽奖和烧鸡翼比赛。去年Nowhere Boys主音Van全程煮私房菜给Fans，今年放下镬铲，专心享受被Fans喂食。当众人专心BBQ时，安仔突然惊喜宣布《流星划过富士山》演唱会版MV在YouTube首播，全场尖叫并一同倒数，欣赏自己与安仔在片中大银幕出现的美好回忆。安仔更即兴伴唱走匀全场握手，连场外客人亦变成Fans，一起挥手呐喊，仿佛「穿越」年初演唱会现场，非常热闹。

安仔Fans自制梨子头饰应援

安仔喜见Fans之间建立友谊，相约食饭、唱K、搞应援。其中有一枱Fans因为安仔新歌《梨子》制作梨子头饰，安仔亦玩埋一份。他说：「好开心因为我哋嘅音乐，令佢哋连埋一齐。」Van说：「因为佢哋钟意我哋嘅音乐，都系同一个energy 。上年聚会我挂住专心煮嘢畀大家食，同Fans之间隔住几个煲，无机会倾偈。今年我决定打破隔膜，唔煮嘢食，逐张枱坐埋去同Fans倾偈、一齐BBQ，感觉好温暖，好开心！最神奇系作为乐队，Fans通常嚟睇我哋开骚唱歌，但今日冇表演只有BBQ，佢哋都肯嚟一齐玩，我哋关系已经变成朋友！」

《流星划过富士山》道出缘份

安仔悉心安排这晚在YouTube首播演唱会版《流星划过富士山》，因为片中的演唱会舞台上大银幕，播放大量他和fans的合照，与BBQ现场气氛互相呼应。他说：「呢首歌系讲人与人之间嘅缘份，好难先至会遇上，好似我同你哋或者同歌迷之间，经历过好多嘢至会遇到。」Van表示希望举办郊野音乐会，与Fans一齐露营，由夜晚玩到天光。

Nate误食Fans格仔饼

鼓手Nate今年第一次参与BBQ聚会，被发现捧住一大叠格仔饼密密烧，原来他误食fans的格仔饼，所以亲手烧去𠱁fans作为补偿，果然宠粉。而低音结他手Hansun自爆钟情「独食」，说：「平时我真系好钟意一个人打边炉同埋烧肉，如果见到我一个人出没呢啲餐厅，唔需要惊讶！不过今日咁多人一齐BBQ好开心、好温暖，我个心都融化咗，人系要有啲群体活动。」琴键手渔佬笑言：「夹咗咁多年band，我都系啱啱先知Hansun钟意一个人打边炉。」至于结他手Ken是素食者，Fans担心他不够饱，不停为他煮各色各样蔬菜，令他感到好幸福。

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