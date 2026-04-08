蒋祖曼拍《正义女神》陷情绪低谷觉得自己「好垃圾」 靠佘诗曼开解：砌返个完整嘅我

蒋祖曼继《新闻女王2》的霸气女强人Diana后，在TVB热播新剧《正义女神》中，一改过往硬朗戏路，饰演心地善良又缺乏自信的感化官「郑邵玲」，演技获观众好评，有望争夺明年视后。原来蒋祖曼拍摄《正义女神》时遇上情绪问题，幸而得好拍档佘诗曼开解，才令蒋祖曼走出「牛角尖」。

蒋祖曼睇到自己脆弱

蒋祖曼接受网台节目《娱乐山》今日上架，自揭因为角色「郑邵玲」的个性，与自身有不少相似之处，导致过份代入角色。蒋祖曼形容当时觉得自己「超垃圾」：「其实拍完《正义女神》之后呢，我自己系陷入咗一个情绪、好谷底嘅地方。点解呢？因为郑邵玲呢个角色太似我喇。我自己睇到佢嘅脆弱啦，睇到佢嘅弱点，而我觉得一个人面对自己嘅弱点系好难嘅。」

蒋祖曼情绪陷入低谷

蒋祖曼的角色在剧中有所成长，却令她自我怀疑：「我觉得我自己都冇成长到。我𠮶段时间我觉得自己超级垃圾，『咁废㗎你』，即系你睇连个角色都成长咗喇，但系你都仲系，你都仲是未转变到有啲嘢。咁我个情绪好差，觉得自己呢，好差。」因而陷入严重的情绪低谷。

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蒋祖曼在情绪最差时，获总监制钟澍佳邀请参演《新闻女王》，与佘诗曼有大量对手戏。在拍摄前，佘诗曼及监制钟澍佳察觉到其情绪问题，并分别给予开解。蒋祖曼忆述自己有一次在车上忍不住向钟澍佳哭诉，对方却坚定地说：「你唔好咁样话自己㖞！我唔会用垃圾，所以你都唔可以咁样睇自己。」一番说话如当头棒喝，让蒋祖曼意识到不能再看轻自己。

蒋祖曼家人做后盾

而佘诗曼同样给予蒋祖曼许多心理建设，蒋祖曼表示拍摄《新闻女王》中充满自信、光芒四射的「Man姐」佘诗曼，拯救其人生：「好似将𠮶个碎咗嘅我，砌返个完整嘅我咁样。」蒋祖曼坦言现在仍未算是一个非常有自信的人，但透过与佘诗曼合作，在对方身上学会如何拿捏平衡，让自己过得更舒服。而家人亦成为蒋祖曼的后盾，在察觉到她不妥时，以实际行动给予支持。

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