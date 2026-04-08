宣萱感言古天乐郭羡妮落泪 《寻秦记》演员聚首商场全场大合唱「天命最高」掀回忆杀

《寻秦记》电影版上映至今票房报捷，截至2026年4月6日，港澳累计票房已达$97,654,962，成绩斐然。昨晚古天乐率林峰、郭羡妮、朱鉴然、陈国邦、黄文标谢票，之后宣萱与欧瑞伟亦归队，联同一众演员出席「奥海城×寻秦记 银幕×萤幕大合体之齐齐睇电视剧大结局见面会」，与数百名粉丝齐齐睇电视。当剧情播到林峰饰演的赵盘大获全胜，并霸气宣告自己的天下要永存万世、岁岁不休时，现场观众更齐声高呼「万岁、万岁、万万岁」，气氛非常热烈。

宣萱重演点穴 古仔搞笑「报复」

在互动聊天环节中，司仪C君邀请宣萱即场重演经典点穴场面，只见她在古天乐肩膊前左点右点，粉丝即时起哄。之后古天乐亦趁机「报复」，笑问现场观众是否想睇他点宣萱穴，还打趣说：「你笃得咁过瘾吖嗱？」最后古天乐伸手笃向宣萱背脊，场面十分搞笑。另一高潮位则是滕丽名与古天乐重演大结局中善柔伏在项少龙心口、试探三女共侍一夫的一幕，滕丽名更乘机讲出角色当年未有讲出口的心声：「其实我好想叫你留低我！」其后司仪陆永再拉埋欧瑞伟上台，安排在「Plus+多元宇宙版」中曾亲吻古天乐的他伏在古天乐心口欧瑞伟即扮娇嗔说：「点搞呀，俾人搞掂咗！」惹来全场爆笑。

宣萱感性致谢 古仔林峰献唱圆满落幕

来到活动尾声，众主演亦真情流露。宣萱感性表示：「你哋觉得我哋带咗好多快乐畀你哋，其实我哋呢几个月睇到你哋嘅反应、支持同分享，都带咗好开心嘅感觉畀我哋。好多谢你哋畀机会我人生经历呢样嘢。」郭羡妮更感动落泪，她说：「25年前拍第一部剧，25年后好多嘢都改变咗，但大家都好似冇变过，真系好感动。」为答谢现场观众支持，一众演员最后更与全场大合唱《天命最高》，掀起回忆杀，古仔一度感动落泪，身旁的宣萱轻拍他膊头安慰。另一旁的郭羡妮也感动挨在宣萱肩膊哭。古天乐其后亦献唱新歌《世纪大骗局》，林峰则送上经典歌曲《爱在记忆中找你》助兴，为整晚见面会画上圆满句号。