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陈炜原来系「御用罪犯之母」 最少六部剧集中子女接连出事 网民：教出好多犯人丨正义女神

影视圈
更新时间：13:00 2026-04-08 HKT
发布时间：13:00 2026-04-08 HKT

TVB热播剧《正义女神》近期掀起全城追剧潮，其中，由陈炜饰演的「高淑桦」与新人刘倬昕反串饰演的儿子「高成彬」之间，一段由互相包庇到最终决裂的母子关系，成为网民热烈讨论的焦点。 尤其在法庭上，陈炜仅用眼神和微表情，就将一个母亲的绝望、心碎与愧疚演绎得淋漓尽致，让大批观众为之动容，纷纷留言力撑她登上今年的视后宝座。 

陈炜演出多部剧集子女没好下场

过往陈炜曾多次在剧集饰演妈妈的角色，不过有网民称过往饰演陈炜的仔女， 都会成为罪犯、嫌疑犯与及被告，包括： 杨凯博、丘梓谦、刘倬昕（女扮男）、岑丽香（继女）、周嘉洛和吴伟豪等等，有网民笑称她为「罪犯之母」，留言表示：「炜哥成日教啲罪犯出嚟。」、「原来炜哥教出好多犯人」、「咁即系炜哥先系『恶魔』」。

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陈炜演出《正义女神》成热爆人物

陈炜今次演出在Threads成为热爆人物，除了有开PO讨论这段虐心的母子关系外，还有人发现过往饰演陈炜的仔女， 都会成为罪犯、嫌疑犯与及被告：「2026《正义女神》『高成彬』刘卓昕）坐监；2026《非常检控观》 陈炜饰演嘅「王颂星」大律师个仔『包家勉』丘梓谦坐监；2022《黯夜守护者》 陈炜饰演嘅『方梓翘』警长个仔『何子俊』杨凯博涉及不良少年死亡案被带回警署接受调查；2022《回归》陈炜饰演嘅粤德居餐饮集团CEO『邓丽娟』两个仔『区家谦』吴伟豪饰、『区家健』周嘉洛一度喺法庭上同『邓丽娟』对薄公堂，后嚟和好。2016《火线下的江湖大佬》陈炜饰演嘅咀爽爽茶餐厅老板娘『苏佑琳』继女『何寛心』岑丽香曾经短暂坐监但冇事。」

网民笑言：这个家嫂脚头唔多好

有网民笑言：「这个家嫂脚头唔多好。」还有人说：「这概率实在高的吓人」、「饰演陈炜的仔女，都会经历坐监嘅一幕」、「可以拍套戏，揾陈炜个女绑架宣萱，害死罗乐林，最后由吴卓羲拘捕佢个女」、「所以她最适合做瑶池圣母」、「咁陈炜都几劲，唔会因演奸角令人讨厌的演员」。

陈炜今次《正义女神》中饰演的大状「高淑桦」，因擅长利用法律漏洞为当事人脱罪，被视为法律界的长胜将军。首集其14岁儿子「高成彬」刘倬昕卷入少年天台谋杀案，「高淑桦」陈炜不惜颠倒黑白为儿子辩护，成功逃过法律制裁，可惜「高成彬」刘倬昕在「张景翔」冯皓扬被杀案提交关键证据，大义灭亲指证儿子才是真正的凶手，最后「高淑桦」陈炜独自在法庭爆喊，令不少网民心酸：「最痛唔系喊，系想喊但忍到泪光闪闪。」、「高淑桦呢个角色，畀陈炜演活咗。」、「呢幕睇到喊到收唔到声。」甚至有人说：「妈咪真的值得一个视后。」

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