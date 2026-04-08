袁咏仪Hermès珍藏再曝光 素颜简约穿搭泄富贵身家 真实一面掀网民两极争议：年纪大收咗火？

90年港姐冠军兼两届金像影后袁咏仪（Anita）自从诞下儿子张慕童（魔童）后，放缓了高产量的工作步伐，将工作重心转向家庭及内地的综艺节目，虽然儿子张慕童已经长大成人，但袁咏仪的工作模式未有改变，反而与老公张智霖一同出席活动、拍摄真人骚，结婚多年依然十分恩爱，是圈中出名的模范夫妻。

袁咏仪低调朴素打扮尽显富贵身价

生活养尊处优的袁咏仪日前在中环置地广场（The Landmark）应街拍摄影师的邀请即席拍照，相片和的影片事后在网上疯传，片中所见袁咏仪一身低调朴素的打扮，但原来看似简约的穿搭价值不菲，黑色上衣和牛仔裤的价钱合共逾1万元，手袋是逾6位数的Hermès 「Birkin à l'envers」，尽显富贵身价。

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袁咏仪亲民友善表现惹争议

街拍摄影师日前在「streetsnap.portrait」IG专页贴上街拍袁咏仪的作品并说：「多谢赏面。」片中看到袁咏仪在置地行街时得知有摄影师想找她拍摄，大方地停下来跟对方聊了几句并应要求介绍一身的衣着打扮，袁咏仪表示上衣已穿了很多年，当摄影师问道：「呢个手袋就系...？」袁咏仪即笑住回答说：「系啦。」当日袁咏仪拎着逾6位数的Hermès 「Birkin à l'envers」。对于一身的打扮，袁咏仪笑说：「其实自己舒服就得。」在整个拍摄过程超级亲民友善，有不少人纷纷留言大赞她人品和衣品都好好，但亦有人说：「以前好多人话佢好串，系咪年纪大咗收咗火？」摄影师留言撑袁咏仪：「我见佢好似心情几好，又无戴口罩先壮住个胆行过去。反而试过有几次，有啲男艺人，上一秒笑晒口同啲女孩子自拍，见到我系条仔，即刻收起个笑容，我好努力咁介绍自己嘅时候，佢眼尾都唔睄下，想我自己无瘾自己行开。」接着又有人说：「以前公司同佢合作过，见过真人，系好靓，而且无咩架子，都好nice噶好配合。」、「佢系我旧公司啲客，佢个人冇架子好好人，佢成日都会买嘢食畀我哋食。 」

袁咏仪是圈中著名Hermès粉丝

袁咏仪是圈中著名的Hermès（爱马仕）粉丝，只要有新款推出，基本上都会见到袁咏仪入手，就算要配货亦无阻其爱买包包的喜好。曾有指袁咏仪家中的Hermès珍藏总值超过2,000万，老公张智霖亦在节目中打趣称，为老婆袁咏仪爱买包包的兴趣，快要破产。除了包包外，袁咏仪同样喜爱收藏名表，在房地产投资上更是眼光独到。曾有报导指张智霖与袁咏仪持有​​多个物业。早在2017年，张智霖便以破当时屋苑纪录的9,180万港元，购入东半山传统豪宅区大宝阁的一个高层单位。此外，市场消息也指他持有该屋苑另一间价值逾亿元的豪宅。2023年8月，两人再度联名，以880万港元购入柴湾工业城的一个工厦单位，从顶级豪宅到工业大厦，可见二人财力相当雄厚。

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