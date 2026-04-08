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65岁欧阳震华喜迎家族新成员 晒「百日宴」BB相自爆身份转变

影视圈
更新时间：12:00 2026-04-08 HKT
发布时间：12:00 2026-04-08 HKT

65岁「TVB收视福将」兼视帝欧阳震华，与澳门前赌王傅老榕孙女傅洁娴结婚多年，一直享受二人世界。欧阳震华近日却自揭身份转变，还晒出BB相庆祝小朋友出世100日，获得大批网民送上祝贺。

欧阳震华夫妇荣升舅公舅婆

欧阳震华日前趁儿童节在微博发文，更上载多张BB相表示：「前几日我俩荣升做舅公舅婆，祝彦楠BB快高长大，身体健康，最紧要是孝顺父母​​​」。欧阳震华夫妇出席百日宴，探望外甥孙。

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照片中，欧阳震华与太太笑容灿烂，但二人似乎不敢抱BB，相中有一对男女相信是BB的父母，五人的合照见到BB坐在枱上，身上挂满金器，BB肥肥白白相当可爱，与昔日身形圆润拥福相的欧阳震华，有几分相似。

欧阳震华曾急性肺炎险死

欧阳震华早年曾有过一段短暂的婚姻，与傅洁娴再婚至今，经历过不少风雨。欧阳震华曾因太太傅洁娴家族显赫，家族创办香港富丽华酒店，又涉足房地产业务，因此拍拖初期不被外界看好，欧阳震华更被认为「食软饭」。欧阳震华婚后30年来，与太太有影皆双，而且欧阳震华曾因食物「落错格」导致急性肺炎险死，太太不离不弃，恩爱表现成功打破外界睇法。

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