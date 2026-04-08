前TVB「御用富豪」于洋罕现身香港  群星为老戏骨庆生明显消瘦  曾欲追薛家燕现移居加国

现年77岁的前TVB「御用富豪」于洋，自2021年拍毕《家族荣耀》后便返回加拿大过著养尊处优的退休生活，鲜有在香港公开露面。然而，日前他为了替圈中好友钟志光庆祝65岁生日，惊喜现身寿宴，其最新状态也随之曝光。

于洋精神奕奕现身寿宴

在艺人苏恩磁分享的生日宴会照片中可见，久未露面的于洋穿著一件绿色长袖上衣外加黑色背心，打扮休闲。虽然已届77岁，满头银发且发量稀疏，但于洋精神矍铄，红光满面，与吕有慧、卢宛茵、孙慧莲、吴浣仪等一众老友相聚，笑得格外开怀，形象亲切。他时而与众人一同切蛋糕，时而翌起手指公，亲切的笑容掀回忆杀。

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于洋消瘦粉丝心疼

尽管风采依旧、其「御用富豪」的气质丝毫不减，但与近年曝光的照片相比，于洋的身形似乎明显消瘦了一些，让不少关心他的粉丝留言表示心疼，希望他「要食番肥啲」，并祝福他身体健康。

于洋曾有意追求薛家燕

于洋于1998年获中学同学薛家燕邀请，从加拿大回流香港，接拍TVB经典处境剧《真情》，凭「高山青」一角深入民心，更成为其演艺生涯的代表作。于洋曾透露，薛家燕是当年的校花，自己曾有意追求，可惜受到薛妈妈的阻挠。此后，他长留香港拍剧，直至2020年约满才正式退休。

于洋移居加国弄孙为乐

于洋于1968年报读南国实验剧团入行，至今已逾半世纪。他在事业顺遂时选择移居加拿大，经营过餐馆与旅行社生意，人生阅历丰富。返回加拿大后，于洋与太太享受著写意的生活。于洋曾分享在加拿大的家居照片，其大屋非常阔落，即使客厅中间放了张巨型梳化和餐桌，加上一个开房式厨房，依然有极多空间走动，空间感十足。而且还有个大花园，放有篮球架、烧烤炉及户外家具。他与太太育有两子，现已荣升爷爷，拥有可爱的混血孙儿，弄孙为乐成为他目前的生活重心。虽然仍有戏瘾，但于洋表示只会在遇到好剧本时才会考虑复出。

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